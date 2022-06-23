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【為何是吳秀才？】31歲黃寅燁演大學生　感恩表示：值得祝賀的事情

娛樂 17:02 2022/06/23

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《為何是吳秀才？》

由「愛情劇女王」徐玄振領軍、「新晉男神」黃寅燁和裴仁爀等人主演的Viu Original原創愛情韓劇《為何是吳秀才？》，是黃寅燁首當男一之作，劇中飾演曾經含冤入獄而改名換姓的大學生公燦，並在法學院重遇昔日熱血、今日只為名利的律師吳秀才。

甫出道便被指眉宇間甚有李準基的影子，現年31歲的黃寅燁似足前輩童顏，扮起學生仍然似模似樣。

近日他終於從「高中生專業戶」畢業，於新劇《為何是吳秀才？》升格大學生，對此他笑言：「過了30歲還能夠演學生，覺得是一件很幸運、值得祝賀的事情；因還有很多面向尚未向大家展示，現在最想把自己調整到可演任何角色的狀態。」

黃寅燁飾在《為何是吳秀才？》演公燦。

過去常演「御用校霸」，黃寅燁自知高冷形象深入民心：「一直以來我飾演的角色都是叛逆愛自由的個性，所以很多人認為我是冷漠的人，其實我是怕醜認生的類型。」

提到公燦一角，他形容角色心思細膩：「我飾演的公燦是一個非常體貼、能看穿他人心思的人，和目前為止我出演過的冷酷角色不同，非常有魅力！劇中講述法庭相關的故事，裡面包含的愛情戲也是一大看點。」

不過他也笑言被法律台詞考起，因此拍攝前非常認真地練習和準備。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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