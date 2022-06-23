【高官確診】陳國基及曾國衞確診新冠肺炎　發展局常秘劉俊傑同確診

▲ 候任政務司司長、行政長官辦公室主任陳國基。（資料圖片）

政府發言人今日（23日）表示，政制及內地事務局局長曾國衞、行政長官辦公室主任陳國基確診，兩人核酸檢測結果為陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

曾國衞最近一次上班日期為6月22日；其妻子、海關關長何珮珊的核酸檢測結果為陰性，但經衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。

陳國基最近一次上班日期為6月20日，其妻子早前確診，陳國基由6月21日起按衞生防護中心指引進行檢疫。

發言人說，兩人在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原檢測並取得陰性結果。他們最近沒有外遊紀錄。政制及內地事務局和行政長官辦公室會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

此外，發展局發言人今日表示，發展局常任秘書長（工務）劉俊傑核酸檢測結果為陽性，確診新冠肺炎，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

劉俊傑由於其妻子早前確診，因此由6月19日起按衞生防護中心指引進行檢疫，並一直在家工作。他最近一次上班日期為6月17日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原檢測並取得陰性結果。最近沒有外遊紀錄。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴