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《分手的決心》VIP試映會康城影帝宋康昊撐場　湯唯苦學韓文演出獲觀眾欣賞

娛樂 20:02 2022/06/23

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《分手的決心》

韓國導演朴贊郁勇奪本屆康城影展最佳導演獎新作《分手的決心》，日前在韓國舉行VIP試映會，除導演朴贊郁及男女主角朴海日與湯唯出席外，康城影帝宋康昊、金泰梨、柳俊烈、金秀賢、車勝元、劉智泰、金孝珍、徐玄、雪炫等均現身撐場。

在試映會的問答環節，湯唯被問到演譯角色的心得，雖然戲中有大量韓文對白，但她坦言自己不諳韓語：「老實說，因為我一點也不懂，所以我把對白硬背下來，這肯定局限了演出。拍攝過程中，只能依靠表情來表達，但覺得沒有對白的感情在表現這個角色上說不定會更好。」

（左起）朴海日、朴贊郁。湯唯。

湯唯上韓文班

為這次拍攝，湯唯特意去上韓文班：「這是第一次藉著拍攝電影，讓我可以有系統地學習所有韓語對白。大家可能覺得我現在韓語很好，但我學的都是電影裡很高級的韓語，初級的反而未學到，下次我可能再好好地練習。」

雖然湯唯不懂韓文，但反而更得韓國觀眾欣賞，她說：「不懂韓語但用韓語完成了整套演出，這更厲害吧！」湯唯在試映會上亦相當識做，學習韓式心心手勢，難怪她俘虜到韓國觀眾的心。

電影將於7月21日香港上映，7月9日至10日設優先場，購買優先場戲票一張，有機會獲限量湯唯及朴海日親筆簽名康城影展場刊乙本。詳情請參閱安樂影片facebook及instagram專頁。

撰文 : TOPick柴犬出動

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