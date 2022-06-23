【內地考DSE】試卷送上內地惹公平保密性憂慮　學友社倡加派人手監督試場規格跟足香港

▲ 坊間關注內地舉行文憑試的試卷保密性。（資料圖片）

考評局由2024年起，接納合資格內地學校試場舉行中學文憑試（DSE），料涉及跨境運送試卷，有升學專家指，將本港考試搬到內地進行，在公平性和保密性等方面會引起不少憂慮，倘內地試場規格及人手安排盡量跟足香港，以及由當局派人手監察，釋除疑慮。有內地港人子弟學校則指不少國際試都是全球舉行，做法普遍，認為新安排不會影響文憑試考試信度及效度。

中學校長、直資學校議會主席陳狄安說，參照現行做法，局方於每個考試日早上6至7時左右透過速遞公司送到試場，關注屆時是否需要更早送到內地試場，以及如何做好保密工作。

學友社學生輔導顧問吳寶城亦指，內地考試涉及跨境運送試卷，加上內地考務人員未必熟悉文憑試做法等，「一定會有好多人擔心試卷物流、保密性及公平性，初期要有配套措施，令大家安心。」

吳寶城認為，初期內地考試規模不宜太大，建議只准距離香港較近的深圳學校試場舉行文憑試，批准學校數目亦不宜太多；試場安排方面，若內地學校有較多具備文憑試監考經驗教師，考評局亦加派更多人手到內地監察，並如香港試場般設置鏡頭錄影禮堂考試情況，加上英文口試繼續在香港進行，相信有助提高考試認受性。

有份申請舉辦文憑試的內地試場之一、深圳香港培僑書院龍華信義學校總校長吳育智指，新安排只是「深圳多一個試場」，提及不少國際考試都是全球舉行，部分更是同一時間收卷，「試卷處理批改都係送返香港，我覺得信度、效度都無任何影響。」

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記者：馮琪雅