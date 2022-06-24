【高官確診】據悉陳國基已沒病徵、曾國衞無不適　林鄭及李家超檢測為陰性

▲ 港府新班子。（政府新聞處圖片）

特首辦主任、候任政務司司長陳國基，以及過渡至下屆政府的政制及內地事務局局長曾國衞確診，據悉陳國基已沒什麼病徵；曾國衞亦無不適，其妻子、被列為密切接觸者的海關關長何珮珊核酸檢測為陰性，沒有不適。

政府發言人表示，特首林鄭月娥周一曾與陳國基有簡短面談，期間一直有佩戴口罩及保持一定距離，不屬密切接觸者。過去一星期多，沒有與曾國衞接觸。發言人稱，林鄭每日進行檢測，結果為陰性。

至於候任特首李家超，數天前曾與陳國基及曾國衞會面，李家超昨日核酸測試，結果呈陰性。

各界關注事件會否影響國家領導人來港、七一慶典及政府換屆交接及宣誓儀式。宣誓儀式方面，政府發言人僅稱，會密切留意情況，作適當安排。

候任行政會議成員高永文認為，若只是個別官員確診，料不會影響慶典。

基本法委員會副主任譚惠珠稱，相信七一慶典可順利進行，認為時間上沒有大問題。全國人大常委范徐麗泰亦認為，暫時未見有什麼理由，令回歸活動不能順利舉行。

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責任編輯：林曉君