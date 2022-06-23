【通關安排】議員倡先安排緊急個案免檢疫返內地　陳凱欣：海外通關須做好追蹤工作

▲ 立法會議員陳凱欣。（資料圖片）

候任特首李家超表示，上任後會積極研究通關問題，並研究臨時措施減少抵港人士的檢疫不便。立法會議員陳凱欣認為，在尚未「本地（確診個案）清零」下，應先安排有緊急需要的港人免檢疫返回內地，堵截輸入個案後，再與內地商討分批免檢疫通關。

曾任食物及衛生局政治助理的陳凱欣指出，現時與內地未能免檢疫通關並非我們不想，是香港尚未合乎內地要求。她認為，政府應先安排有緊急需要的港人來往廣東省，例如有紅白二事、公司即將倒閉等情況，申請者需按其實際需要提供資料，向內地申報，並以「逆向檢疫」模式，在香港隔離設施檢疫隔離7天後再回內地，以供內地追蹤其行蹤。短期而言，應先安排有緊急需要的人士回內地，及後再逐漸安排商務人士返回內地，再分批免檢疫通關。

至於與海外通關，陳凱欣認為，香港比起其他國家，抗疫標準可能已經很高，若本港感染率低，其他國家不存在不讓港人入境的條件。她強調，開放邊境的重點，在於香港設立的入境要求，有沒有放寬的空間。

政府若考慮減少海外回港人士的檢疫期，應根據科學數據或徵詢專家意見，依照病毒特性考慮調整，「例如已打齊3針，可考慮3天（酒店檢疫）加4天家居（隔離），若未打齊針，對不起了，則必須檢疫7天，希望可以做到當然就盡量做到，問題在於怎為之可以接受的理據。」

她強調，若政府推行家居隔離，必須透過科技做好軟件配套監控入境人士，包括做好「追蹤手環」及透過「安心出行」應用程式做好追蹤工作，最重要是攔截病毒不要走進社區傳播，不要讓輸入個案影響本地疫情，以此作為政府向內地游說通關的「牙力」。

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記者：陳葆琳