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【通關安排】訪港旅客僅1%帶病毒　盧寵茂稱將爭取縮短檢疫期至5日或更短

社會 20:30 2022/06/23

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候任醫務衞生局局長盧寵茂。(資料圖片)

候任特首李家超表示正研究臨時措施，減少外地來港人士的不便。候任醫務衞生局局長盧寵茂亦表示，上任後將推出措施，爭取減少旅客來港的限制，本港有條件縮短檢疫日數至5日甚至更短，在精準防疫下推出更多復常措施。

盧寵茂接受商台訪問時指，現時訪港旅客只有約1%帶有新冠病毒，若能提早找出患者，就有條件縮短檢疫日數至5日，甚至更短。同時訪港旅客需配合家居隔離和採取「點對點」行程，政府亦須提高處理核酸檢測的速度、數量和準確性。

盧寵茂曾形容社會與病毒共存「會共赴黃泉」，對於有關措施是否意味本港與病毒共存，盧寵茂在今次訪問中稱不希望用「共存」2字，新冠病毒仍為長者和慢性病人帶來死亡風險，而第五波疫情造成9,000多人死亡，他不希望情況重演。而政府有責任保障市民健康，會在精準防疫下推出更多便利市民生活和經濟發展的復常措施。

他強調，若感染人數不斷增加，或令本港醫療系統淪陷，會在「動態清零」大方向下減少本港感染數字。至於與內地通關方面，盧寵茂指各地有不同防疫標準，認爲要理解內地的顧慮，亦需要統一本港和國家核酸檢測標準，才能落實通關。

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責任編輯：蘇文軒

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