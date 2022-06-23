【元朗再停電】元朗雞地多幢大廈再停電　中電向受影響1.3萬客戶致歉

▲ 元朗再次出現停電狀況。（資料圖片）

【22:05】中電發言人回覆指，今晚約8時，元朗大棠路一帶的電力供應出現不穩定情況，導致約13,000客戶的供電受影響。經緊急調動電力供應後，約6千戶於10分鐘內恢復供電，餘下約7千戶於8時30分恢復供電。經初步調查，我們相信事故與6月21日元朗電纜橋起火後，復修工作進行期間，區內供電系統有可能出現不穩定情況有關。中華電力對受影響的客戶致歉。

【20:50】消防處於晚上8時至8時半，接報6宗元朗被困升降機報告。立法會議員劉國勳引述中電稱，已恢復供電。

【20:35】元朗朗屏中電電纜橋周二晚上發生大火，令元朗、天水圍、屯門大停電，中電其後搶修，昨指已經全面恢復電力供應。惟今晚，元朗區再出現停電，有雞地居民指，晚上8時許附近一帶多幢樓宇突然停電，大批市民到地面了解情況。

另外千色匯附近，樓宇、街燈及交通等一突然熄滅。元朗形點商場內亦有部分燈光熄滅。據了解，目前部分地區已經恢復電力。ToPick正向中電查詢事件。

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記者：袁澍