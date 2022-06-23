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【大學排名】QS公布全球EMBA課程排名　科大與美國凱洛格合辦課程跌至第5位

社會 20:49 2022/06/23

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科大與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程，居第5位。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（23日）公布最新全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，其中香港科技大學與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程，今年跌2位，居第5位；另外，中大獨辦課程下跌2位，排第22位。

QS公布的全球EMBA課程排名分為合辦課程及獨辦課程兩部分，以僱主評價、思維領導力、學員的行政經驗、多元化及就業表現5項指標評分。

上榜的合辦課程共有26個，巴黎高等商學院、倫敦政治經濟學院和紐約大學斯特恩商學院合辦的Trium Global EMBA課程蟬聯榜首，連續3年排第一位；第二位連續兩年由倫敦商學院及哥倫比亞大學商學院合辦的EMBA-Global Americas & Europe課程取得；第三位則為加州大學-洛杉磯分校及新加坡國立大學合辦的課程。

而科大與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程排名下跌2位，排名第5，為2019年以來排名最低的一次。科大商學院回應說，對於課程於全球EMBA課程排名多年來名列前茅，深感鼓舞。商學院又說，課程排名為衡量表現的指標之一，將繼續提供優質管理教育，以培育出色領袖人才。

至於獨辦課程，中大的EMBA課程由第20位下降至第22位。

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記者：黃悅晴

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