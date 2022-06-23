  • 29°C
香港時間 : 2022623日 (週四) 22:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名人辭世】中英劇團前藝術總監古天農離世　享年69歲

社會 21:35 2022/06/23

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

中英劇團前藝術總監古天農離世。（資料圖片）

香港資深舞台劇工作者、中英劇團前藝術總監古天農離世，終年69歲，多名藝術工作者均在社交媒體發文悼念。

古天農自70年代起活躍於本地戲劇界，1993年起出任中英藝術總監至2019年3月，為劇團首位華人藝術總監。

在任的25年間，古天農帶領中英製作不少優秀劇目，並曾編寫、執導和出演多個團內劇目，其中憑《芳草校園》及《相約星期二》，分別摘下香港舞台劇獎最佳導演(喜劇/鬧劇) (1995)及最佳導演(悲劇/正劇) (2008)，而劇團亦在其任內奪得27個香港舞台劇獎最受歡迎製作獎。

古天農25年來積極推行全民戲劇，透過多元的戲劇教育和外展活動，與社會各階層人士分享戲劇，其中口述歷史戲劇計劃紥根各區。

在與中英劇團告別時，古天農曾指，「我與中英同悲、同喜、同行四分一世紀，這裏已成為我第二個家，離開實在不是一個容易的決定。二十五個寒暑之中，我最回味的，是我和中英同事和合作伙伴相遇的緣分。這份緣分，令中英累積成一股頑強的生命力，我相信這股生命力，會繼續將中英獨有的活力、能量和熱誠承傳下去。離任之後，我會繼續追看中英新一章的故事，相信必定更精彩。」

香港著名編劇杜國威聞訊後，在Facebook發文指，「很難受，很難過，古天農離開了我們」。

愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝則指，

實習和畢業的第一份工作是做古天農的副導演，在他身上學到做導演的技巧和做人的道理，……

他的笑聲，謙謙君子的風範永遠難忘！

戲劇為觀眾而做，也為報答前輩而努力去做！

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【馬登夫人逝世】林鄭月娥表深切哀悼　讚揚其對改善弱勢社群福利的熱忱
20:08 2022/06/01
【馬登夫人逝世】林鄭月娥表深切哀悼　讚揚其對改善弱勢社群福利的熱忱
【布仁立逝世】前終審法院非常任法官布仁立逝世　林鄭及張舉能發文哀悼
22:42 2022/06/02
【布仁立逝世】前終審法院非常任法官布仁立逝世　林鄭及張舉能發文哀悼
【名人逝世】「電梯大王」胡法光離世　林鄭月娥表示哀悼
09:54 2022/06/08
【名人逝世】「電梯大王」胡法光離世　林鄭月娥表示哀悼

你可能感興趣

【馬登夫人逝世】林鄭月娥表深切哀悼　讚揚其對改善弱勢社群福利的熱忱
20:08 2022/06/01
【馬登夫人逝世】林鄭月娥表深切哀悼　讚揚其對改善弱勢社群福利的熱忱
【布仁立逝世】前終審法院非常任法官布仁立逝世　林鄭及張舉能發文哀悼
22:42 2022/06/02
【布仁立逝世】前終審法院非常任法官布仁立逝世　林鄭及張舉能發文哀悼
【名人逝世】「電梯大王」胡法光離世　林鄭月娥表示哀悼
09:54 2022/06/08
【名人逝世】「電梯大王」胡法光離世　林鄭月娥表示哀悼
Facebook 演員 導演 陳恆輝 舞台劇 文娛藝術 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
今日 13:40
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚
12:21 2022/06/21
【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚
【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景
今日 10:20
【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景