【名人辭世】中英劇團前藝術總監古天農離世　享年69歲

▲ 中英劇團前藝術總監古天農離世。（資料圖片）

香港資深舞台劇工作者、中英劇團前藝術總監古天農離世，終年69歲，多名藝術工作者均在社交媒體發文悼念。

古天農自70年代起活躍於本地戲劇界，1993年起出任中英藝術總監至2019年3月，為劇團首位華人藝術總監。

在任的25年間，古天農帶領中英製作不少優秀劇目，並曾編寫、執導和出演多個團內劇目，其中憑《芳草校園》及《相約星期二》，分別摘下香港舞台劇獎最佳導演(喜劇/鬧劇) (1995)及最佳導演(悲劇/正劇) (2008)，而劇團亦在其任內奪得27個香港舞台劇獎最受歡迎製作獎。

古天農25年來積極推行全民戲劇，透過多元的戲劇教育和外展活動，與社會各階層人士分享戲劇，其中口述歷史戲劇計劃紥根各區。

在與中英劇團告別時，古天農曾指，「我與中英同悲、同喜、同行四分一世紀，這裏已成為我第二個家，離開實在不是一個容易的決定。二十五個寒暑之中，我最回味的，是我和中英同事和合作伙伴相遇的緣分。這份緣分，令中英累積成一股頑強的生命力，我相信這股生命力，會繼續將中英獨有的活力、能量和熱誠承傳下去。離任之後，我會繼續追看中英新一章的故事，相信必定更精彩。」

香港著名編劇杜國威聞訊後，在Facebook發文指，「很難受，很難過，古天農離開了我們」。

愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝則指，

實習和畢業的第一份工作是做古天農的副導演，在他身上學到做導演的技巧和做人的道理，…… 他的笑聲，謙謙君子的風範永遠難忘！ 戲劇為觀眾而做，也為報答前輩而努力去做！

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚