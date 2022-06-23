【檢疫酒店】消委會首5個月收99宗投訴　4招教你保護自己權益

▲ 抵港人士爆增，檢疫酒店一房難求。（資料圖片）

近日檢疫酒店的預訂爆滿，並出現懷疑炒賣訂房甚至詐騙的問題，消費者委員會高度關注。消委會指，今年1至5月，接獲涉及檢疫酒店之投訴個案達99宗，幾近去年全年的兩倍。當中涉及收費爭議，和更改／終止合約的投訴類別更明顯上升，分別達29宗和63宗，合共佔今年首5個月檢疫酒店投訴個案的93%。

消委會指出，知道暑假將至，隨著留學生回港數目增加，消費者對檢疫酒店的需求更為殷切。因此消委會給出以下幾條建議：

1.消費者預訂檢疫酒店房間時，應選擇可靠及有信譽的網站或平台，並特別注意網站或平台有否列明具體的營商地址及聯絡方法，以便日後出現糾紛時有途徑聯絡及追討。

2. 無論透過酒店官方網站，或上述的途徑預訂檢疫酒店，確認訂單前必須再三核對細節，除確認入住日期、價格、房間類型是否無誤，亦須留意一旦出現變數，影響入住日期，相關的後續安排、退款或收費細節等。

3. 另外，亦應妥善保存所有相關紀錄，例如網上對話或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證，並在有需要時聯絡消委會求助。

4. 消委會提醒，消費者若透過不知名網站或社交平台訂房，將承受巨大風險。如賣家以私人名義，偶爾透過互聯網進行交易，或未能界定為消費者與商戶之間的交易，保障消費者的法例未必適用。

消委會並提醒商戶，若商戶是經社交平台進行交易，提供的資料及銷售所作出有關服務及貨品的陳述，都必須正確無誤、不存誤導或遺漏/隱藏重要資料，否則有機會觸犯《商品說明條例》（《條例》）。消委會提醒，《條例》亦規管「不當地接受付款」的不良營商手法，商戶如在接受付款時無意供應有關服務或貨品、意圖供應其他有重大差異的服務或貨品，或沒有合理理由相信將能在協定或合理的時間內供應有關服務或貨品，均可能觸犯《條例》中不當地接受付款的罪行。消委會敦促商戶不要以身試法，並積極為消費者提供優質服務，以維持良好的商譽。

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責任編輯：袁澍