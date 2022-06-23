【醫護人手】醫管局擬招大灣區三甲醫院醫生來港　病人組織：可作為基礎擴展計劃

▲ 公共醫療醫生協會會長凌霄志。（資料圖片）

醫管局醫護流失急增，醫生流失率已攀升至7.9%，護士流失率亦逾9%，醫管局主席范鴻齡形容情況令人憂慮，又透露正與內地商討，邀請大灣區三甲醫院具經驗的醫生來港，包括曾來港抗疫的醫生，料首批有5至10人，日後亦不排除擴展至其他職系，惟強調不影響本港醫生升遷及聘用本地醫科畢業生。詳情即看：【下一頁】

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，據早前與當局的溝通，是次計劃源於早前兩地醫護於亞博合作抗疫的正面回應，此計劃只屬短暫性質，目的在於交流經驗，但不預期大量內地醫生透過計劃來港，現只能靠醫委會審批有限度註冊上做好把關。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，最新醫生流失率較自然流失率2%高約4倍，單靠聘請新畢業醫生及引入海外醫生，亦難填補空缺；而計劃下來港的內地醫生來自三甲醫院，質素是在「一線水平」，且首批屬曾援港醫護，並須經醫委會審批，認為即使有事故亦受其規管。

他直言，如計劃能累積兩地醫護良好交流經驗，可作為基礎擴展計劃，但強調要做好質素把關，參考早前來港抗疫經驗及於內地的工作評估，進行面試，確保各方面合適再聘用。

醫療衞生界立法會議員林哲玄則表示，醫管局若要從根源解決人手不足問題，需從基層醫療着手。他指現時專科門診9成是舊症，僅1成是新症，如「睇5年專科都係睇高血壓」，是浪費資源。他認為一些輕症可由家庭醫生解決，病人若病情惡化可再到專科門診求醫，「醫院和社區之間要流動」。他又推測醫管局或是打算讓內地醫護在港成立一個「參謀機構」，讓醫管局在應變機制、人手調配上參考內地做法，善用有效的人手和空間。

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記者：黃穎津