【煽動仇恨】警方國案處拘捕3男子　涉作出具煽動意圖行為

▲ 國家安全處就案件再拘捕3名男子。（資料圖片）

尖沙咀一個格鬥訓練班的教練及其助理涉作出具煽動意圖的行為，於今年3月20日被捕。警務處國家安全處於昨日（22日）及今日（23日）就案件再拘捕3名男子，年齡介乎39至50歲，涉嫌違反「作出具煽動意圖的作為」罪，3人正被扣留調查。

警方指，根據法庭手令搜查3人住所，並檢取一批證物，包括曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊器材、多把已開鋒的開山刀、短軍刀、劍、投斧和鐵尺等大量攻擊性武器。

國安處於今年3月20日於尖沙咀拘捕兩人，其中59歲自稱格鬥教練的男子被控一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪、一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪；62歲女助理被暫控一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪。

▲ 檢取一批涉嫌與案有關的證物。（警方提供）

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責任編輯：黃悅晴