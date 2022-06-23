【內地考DSE】學友社及學界料影響港生「摘星率」　深圳培僑擬設試場：影響微不足道

▲ 中學文憑試（DSE）試場最快2024年擴展往內地。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）試場最快2024年擴展往內地學校，合資格「港人子弟學校」考生可逗留內地應考大部分科目，毋須以自修生身份來港應試。有中學校長及升學專家均估計，措施或降低香港學生「摘星率」；有北上設港人子弟學校校長認為，對整體港生影響微不足道。專家料措施長遠或吸引更多內地生報考，或加劇競爭，難料會否影響港生升讀本港大學機會。

因應近日接內地學校申請 考評局修例接納境外試場

考評局今日（23日）表示，近期接獲內地學校申請首次參加2024年文憑試，在處理申請初階已完成修訂《考試規則》，接納香港境外合資格學校設立試場，學校必須是獲內地認可批准開辦文憑試課程的港人子弟學校。

局方稱，會研究在內地考試的詳細安排，強調會「盡量參照本港考試做法」，例如在核心科推原校試場安排；並提及內地學校有責任提供試場以容納包括自修生的外來考生。

局方通函列明，核心科目卷別之一的英文科口試，以及體育及音樂科實習考試，內地學校考生須與其他香港考生一起應考；乙類應用學習科目及丙類其他語言科目考試，則只能於香港境內進行。

今年有316名非本地考生 較4年前增75%

按考評局數據，今年有316名文憑試考生非持香港身份證，當中部分屬內地考生，較4年前增75%。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，文憑試第1至5級採水平參照，學生成績料不受考試人數多寡影響，但考獲5*及5**人數會按百分比「拉curve」，估計內地生在數理及中文科有一定優勢，若每年報考內地生人數增至4,000、5,000人，或會明顯影響港生摘星。

摘星人數「拉curve」 倘內地生人數增或有影響

吳寶城續說，因應大灣區發展，長遠會有更多港人子弟學校成立，長遠或會吸引更多內地生報考文憑試，

（內地港人子弟學校）現在主要收香港學生，但將來好似香港國際學校，發展下去收好多香港學生？

直資學校議會主席陳狄安亦指香港考生「奪星率」或受影響，「內地試場全部是香港學生，抑或開放予其他內地考生？」他倡當局搜集數據說明影響。

深圳培僑：正申請設試場 料整體影響微不足道

去年北上開校、正申請設試場的深圳香港培僑書院龍華信義學校總校長吳育智指，學校按內地規定主要取錄港人子女，措施可便利學生，毋須再以自修生身份來港考試，亦可鼓勵有子女的港人參與大灣區建設。

吳育智指，該校首屆受惠中四生有70多人，中一生有約200人；目前每屆文憑試只有「3位數」內地考生，「相對全港5、6萬考生都係微不足道」。

入學競爭方面，吳寶城指內地生只可循非聯招入讀本港大學，不影響港生，但教育局曾稱會考慮調節大學取錄內地生上限，難料未來入學競爭會否受影響。

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記者：馮琪雅