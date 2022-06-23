【檢疫措施】林健鋒倡縮短酒店檢疫或容許家居隔離　陳亨利建議可考慮採取閉環式管理

▲ 行政會議成員、經民聯商界議員林健鋒。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超接受報章專訪時透露，上任後會研究放寬入境檢疫措施。行政會議成員、經民聯商界議員林健鋒期望，日後可放寬酒店檢疫期到3至4日，或容許家居隔離。港區全國人大代表、香港紡織業聯會會長陳亨利，亦建議考慮採取閉環式管理，以縮短檢疫的日子。

林健鋒表示，隨著近月多個地區大幅放寬檢疫限制，現時香港7日檢疫期對於入境人士來說，始終是一個障礙。他指出：｢我們鄰近的競爭對手，包括新加坡，他們的入境和檢疫政策相當進取，搶走了香港不少人才。｣

林健鋒期望，李家超上任後能盡快研究放寬入境檢疫安排：「應該給兩個選擇大家，第一是可以家居隔離，當然要家庭情況合適；第二是將酒店檢疫期，放寬到3至4日。當然家居檢疫一定要做好把關，如配合電子手環做好抽查及追蹤等。｣

此外，林健鋒亦建議，將來酒店檢疫期間能夠容許文件「有入有出」，讓商務人士在檢疫期間可處理文書往來。

至於與內地通關方面，林健鋒強調是頭等大事，期望李家超上任後，盡快與內地商討「點對點」局部通關，以作為恢復全面通關的前提及條件，並盡最大努力去實現有關條件。

▲ 港區全國人大代表、香港紡織業聯會會長陳亨利。（陳亨利提供）

陳亨利則指，對候任特首李家超提出考慮容許入境人士居家檢疫，或者縮短酒店檢疫的日數，表示歡迎。他建議，考慮採取閉環式管理，以縮短檢疫的日子。

陳亨利形容，工商界對通關渴求已久，不少工商界人士長期留在內地，「有家歸不得」，人才也不願意來香港工作。他希望，李家超一上任就啟動通關工作，公布「通關時間表」，讓工商界盡早決定明年的安排。

他又指，有業界人士反映，一些國際性大型的展覽原本在香港展出，但由於現時香港對內對外均未能通關，主辦單位正考慮下年度遷至首爾等其他亞洲城市，長遠不利香港的國際商貿中心的地位。

他續指，現時留在香港的跨國管理層、國際展覽已要規劃明年的工作安排，故此希望政府提出清晰的路線圖，讓大家盡早決定明年的安排，留港企業也能向總部、員工解說香港情況，亦有助增強企業繼續在香港營運的信心。

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記者：胡偉明