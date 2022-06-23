【煸動仇恨】兩男涉多次發布煽惑他人使用暴力帖文被捕　明早於西九裁提堂

▲ 案件將於明日（24日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警務處國家安全處今日（23日）拘捕兩名男子，涉嫌多次於社交平台發布具引起或加深香港不同階層的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力的帖文。兩人暫被控各一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪。案件將於明日（24日）上午在西九龍裁判法院提堂。

國安處指，於黃大仙及元朗採分別拘捕兩名年齡28及30歲男子，涉嫌違反香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九及十條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方亦根據法庭手令，搜查他們的住所，並檢獲曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。

警方提醒，「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：黃悅晴