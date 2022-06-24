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【香港神經退行性疾病中心】成立兩年合作無間　中心主任葉玉如：培養人才要配合市場需要

社會 08:02 2022/06/24

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葉玉如與她在香港神經退行性疾病中心的團隊。（陳靜儀攝）

獲政府InnoHK創新香港研發平台提供5億元起始資金支持，葉玉如領導的香港神經退行性疾病中心（簡稱HKCeND）成立雖然才兩年，但是中心的團隊卻是與葉玉如合作良久的夥伴，部分成員更是從1993年便已經開始搭檔。她笑說團隊實行「集體負責制」，最開始建立中心時，就連一枱一凳都是集體挑選過才拍板，因此合作無間。

部分成員  93年已開始搭檔

在挑選人才時，中心的標準反而並非僅看成績，跨學科的經驗 、好的溝通能力，以及對腦科學的好奇心都是他們考量的因素。葉玉如指，有些研究需要相當的時間投入，且未必會有結果，加上轉化成應用研究更是漫長的路程，因此要本身對研究有極大熱忱，才適合繼續在中心做研究。

招募人才是一方面，而培養自己的人才也是重點。葉玉如表示，今年9月1日，香港科技大學（廣州）開學，就會將港科大清水灣校園的先導計劃帶過去，希望可以雙校互補、緊密合作。而她認為，人才的培養已不再是「我教你啲嘢」那麼簡單，而是要激發學生興趣，由學生自己發現、提交自己有興趣的範疇。她說，解決到實際的問題、讓學生對自己的研究成果有歸屬感，才能夠與大灣區創科對接，配合市場需要。

研究中心成員(左)王曉怡。(右)周曉璞。 （陳靜儀攝）

人才培養  要激發學生興趣

2020年，在HKCeND成立時吸引了不少科研人才加入，包括港人王曉怡。從港大醫學院畢業後，她在公立醫院擔任專科醫生6年，辭工前往新加坡國立大學深造後，選擇回港從事科研，除了父母、朋友在港之外，科大極佳的科研環境、前端的研究方向，以及與世界名校之間的合作與聯絡，都是吸引她留下來的原因。

來自內地的周曉璞，本科在南京大學讀物理，畢業時科大向他伸出了橄欖枝，現時已是HKCeND團隊不可缺少的一分子。他說，香港的資訊十分流通，過去數年更能跟不少頂尖學者聯繫，「就好似在金庸小說裏面，你本只是跟着拳譜練武，沒想到突然入到武當派，認識了張三豐本人！」

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記者：袁澍

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