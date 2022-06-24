【回顧港科研30載變遷】美回流「開荒牛」被取笑　科大葉玉如：今荒地變基地

▲ 香港神經退行性疾病中心主任、候任科大校長葉玉如。（陳靜儀攝）

1993年在美國讀完博士，葉玉如回到了香港，打算繼續科研。那時，香港科技大學都也是剛剛成立2年，做「開荒牛」並不容易。不過，葉玉如回憶說，當時她的想法很簡單，「香港是我的家，我的根在這裏。」

現時是香港神經退行性疾病中心的主任、候任科大校長的葉玉如，回顧過去近30年的變遷，也十分感慨——世界排名前100的大學，香港有5所，政府5年間投放了1,500億支援科研實驗室，而大灣區的機遇更是千載難逢，「吸引人才其實好簡單，就是要提供最好的科研環境。」

▲ 葉玉如(右一)1993年從美國返港後，加入剛成立2年的香港科技大學。（HKUST Business School圖片）

見證科大成頂尖學校 感欣慰

90年代初，香港正經歷一波移民潮，當時的葉玉如卻在1993年選擇了回流香港，加入剛剛成立的科技大學。她說，那個年代說要在香港搞科研，是會被人取笑的，一方面科研不是香港社會主流精英的範疇，另一方面整個社會都沒有相應的配套設施，「可以話未係成熟，科研經費都唔係好多，直到有創新科技署、研究資助局成立，才開始孕育出香港的創科生態。」

回流香港做「開荒牛」，事無鉅細都要親力親為，從面試學生、與國際頂級大學合作交流，到進軍大灣區開拓，再到2年前進駐科學園成立香港神經退行性疾病中心，近30年的創科路程並不容易。葉玉如說可以陪伴、見證科大成為國際頂尖的學校，香港的創科環境愈發成熟，感到十分欣慰。她表示科大給她許多機會，現時她也開始回饋其他的學者及學生，「我的根喺呢度，而呢30年我都無諗過去其他地方。」

香港正面臨新一波的移民潮，葉玉如表示，各行各業都有人離開，包括創科人才都是一樣。不過她指疫下兩年，總體返港的人才反而變多，而她對國際間的「搶人才戰」頗有信心。她說，香港現在有足夠的科研經費、初創企業數量，而大灣區最好的大學亦在香港——世界排名前100的大學，香港有5所，「30年前好似一片荒地，但依家好似一個基地。」

▲ 葉玉如與她在香港神經退行性疾病中心的團隊。（陳靜儀攝）

科技成果轉化 才可造福人群

葉玉如仍然認為未來路還很長，如何從基礎研究上升至應用研究，將科技成果轉化，仍然是未來香港創科需要思考的問題，「基礎研究好重要，但將成果轉化出來，才可以造福人群，而這樣，香港先至成為國際創科中心。」

人才戰是大家公平競爭，但葉玉如認為準則也十分簡單——對於一個人才來講，哪個地方可以令其成功，便是所選之處，「我們要招聘最好的人才，就要提供最好的科研環境、學術環境俾佢，足夠的資金、最好的實驗室、好的學生等等。」她表示最近5年，創科不再是無前景的選擇，「讀理科，畢業一定搵到工，你睇科學園啲企業間間都請緊人！」

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記者：袁澍