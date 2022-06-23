【隔離檢疫】民建聯：政府須確保居家檢疫不致病毒流入社區　倡善用空置隔離設施

▲ 梁熙認為，若容許家居隔離，政府須在監管措施上確保病毒不會流入社區。（梁熙Facebook圖片）

海外來港人士來港須在酒店檢疫7日，候任特首李家超稱，會研究過渡措施，減少訪港旅客不便，包括容許居家檢疫，或縮短建議日期等。

民建聯衞生事務發言人梁熙表示，原則上不反對海外來港人士居家檢疫，但認為，政府須在監管措施上確保病毒不會流入社區，認為是考驗新政府的管治智慧。他亦認為，可研究撥出部分社區隔離設施，供他們作檢疫用途。

▲ 陳恒鑌倡議善用空置隔離設施。（陳恒鑌Facebook圖片）

其黨友陳恒鑌認為，本港疫情難以清零，新政府上場，除了要檢視海外來港人士的檢疫措施，還要考慮港人赴內地的檢疫措施。他建議，善用空置隔離設施，例如竹篙灣檢疫中心，作「在港驛站」，讓有意赴內地港人在驛站完成醫學監察，再閉環式送返內地。陳恒鑌表示，正約見政府官員商討，最重要是內地是否同意，及能否派專家來港監督。他認為，若成事，有數個好處，例如，若在隔離期間確診，就毋需在內地醫院留醫，降低內地感染風險，同時，亦可減省市民在內地就醫時間和金錢成本。

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記者：林曉君