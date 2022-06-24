【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解

▲ 優才(楊殷有娣)書院小學部重視學生的才華發展，設有系統性的5層資優教育架構。

每個小朋友都是獨特的，各有天斌才能有待發掘。直資一條龍學校優才(楊殷有娣)書院小學部重視學生的才華發展，設有系統性的5層資優教育架構，校長陳偉傑深信只要學校和家長發掘到孩子的潛能，加以培育總會發光發亮。

▲ 優才(楊殷有娣)書院小學部校長陳偉傑深信，每個孩子都有其天斌才華。（湯致遠攝）

推行小班教學及專科專教

優才(楊殷有娣)書院（下稱優才）初小校舍位於旺角，高小與中學部則共用將軍澳調景嶺校舍。優才由天才教育協會會長李業富教授於1996年創辦，前稱優才學校，李教授既是創辦人也是課程總監，實踐以人為本的教育，推行小班教學及專科專教。優才小學部有600多名學生及60多位老師，師生比例約1:10，關係密切，陳偉傑校長認為教育是人與人之間的事業︰

我們學過甚麼未必記得，但有哪位好老師教過我們、返學很想上哪位老師的課，我們這裡很多同學都是如此。

專科專教早於優才創校初期實行，陳校長指學校樂意創造空間，讓老師在專科發展，做自己擅長的東西。除了中英數主科，其他術科包括音樂、視藝、體育、科學科技等均專科專教。

老師在他們的學科有深入研究，不論課程內容、教學法、教具設計，帶給老師成功感與幸福感，專注在他們的科目，減少不必要的行政工作。

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資優教育架構由全校性到抽離式

陳校長分享5層資優教育架構，第一層是每名學生入讀優才時都會接受多元智能測試，由李業富教授、香港大學心理學系專家及資優專家制定，涵蓋8大多元智能。校方及家長根據學生報告，深入了解小朋友的強弱項，以便選擇適合的才華班、資優班等。

第二層是每名學生都按其多元智能參加才華班，校方現時設有多達97項才華班，涵蓋語言、數理、自然科學、音樂、身體動覺、人際等不同範疇，學生可根據自己的多元智能及興趣選擇。才華班納入課程，每項才華班約佔每周3堂共1小時45分鐘，分兩天進行。陳校長強調︰

才華班並非家長為小朋友選擇，也不是家長希望小朋友擁有的才華，我們期望小朋友與家長一起選擇自己喜歡的才華班。

才華班由校外聘任專業機構教練及導師，甚至職業運動員任教。他們的培訓方法較獨立，也較適合小朋友，彼此已有長遠的合作關係，校方亦定期留意他們的授課情況。

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至於資優教育架構第三至五層則是抽離式課程，第三層是40多項資優班。陳校長補充，小班教學每班24至26人，而才華班約15人，資優班則只有約10人。優才設立「人才庫」，老師從中挑選表現優秀而合適的學生參加資優班，有400多人次參與其中。第四至五層為小組及個人學習計劃，由老師帶領進行資優項目。陳校長肯定了「人才庫」的重要性︰

希望每個老師都是孩子的伯樂，寫下每個小朋友在不同學科的強弱，學科以外其他成就、興趣表現、長處等，都可以從『人才庫』看到。

▲ 優才學生在小學接受一項或多項才華班培訓，中學部也設有才華班作長遠發展。（湯致遠攝）

發展STEM教育 銜接中學部IB課程

學校早年已發展STEM教育，其中科學及創意科（Science & Creativity）設於小二至小六，學生按單元系統化地學習科學。陳校長鼓勵小朋友通過動手做實驗，從科目學習創意思考法，也從失敗中累積經驗學習。而科技科除基礎資訊科技課程，近年新增STEM特色課程，包括動畫創作、遊戲設計、3D打印、機械人程式編寫、創客產品發明、AI人工智能等。

優才中學部開辦中學文憑試（DSE）及國際預科文憑（IB）雙軌課程，去年第二屆12名學生應考IB，3人成為45分滿分IB狀元，更有狀元升讀著名學府劍橋大學。整體平均分達41.6，於全球IB成績最佳100學校排名第11。小學部的課程正正符合IB講求活學活用及探事精神，有助裝備學生升中選讀IB課程。

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收生設兩輪面試 不怕學生問「點解」

小學部現正接受小一入學申請，至7月3日截止報名。陳校長分享，學校提供128個小一學額，每年申請人數約3,000多人。他坦言「拍片、看Portfolio一定不及親身接觸小朋友來認識他」，如本年不受疫情影響，校方將回復兩次面見。

所有申請學生都獲邀接受首輪面試，分為個人及小組遊戲兩部分，過程約30分鐘。陳校長透露，首輪面試個人部分包括語文知識、數理、生活常識，並不刻意考核深奧內容，而以小朋友生活所見所聞為主。校方透過小組活動了解學生的合作性、合群性、與人相處能力、專注力等。

▲ 陳偉傑校長期望學生喜愛學習、求知慾強，喜愛學習就會主動學習。（湯致遠攝）

當中約一半學生及其家長進入第二輪面試，觀察親子互動情況，了解家長培育孩子的方式、對家校合作的看法等，陳校長希望家校共同發掘小朋友的才華及加以培育。

我們期望找到喜愛學習的學生，喜愛學習就會主動學習。第二是求知慾比較強的學生，希望學生問『點解』，而且有同理心，關心身邊的人和事。

雖然優才推行資優教育，但陳校長表明在小一入學申請階段，即使小朋友有特別才能也不會加分。如日後學生獲錄取，入學時則可盡早識別其才華而作培訓。

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記者︰駱秀玲