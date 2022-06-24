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【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜

社會 09:01 2022/06/24

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（資料圖片）

政府今日（24日）公布將59處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月24日或25日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁】

曾於6月17日至6月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士

  • 西灣河西灣河街8號君悅軒
  • 將軍澳東港城7座
  • 將軍澳將軍澳中心5座
  • 觀塘月華街8號觀月．樺峯
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 香港仔漁暉苑天暉閣
  • 上水天平路50號安盛苑
  • 將軍澳景林邨景榆樓
  • 北角栢景臺1座
  • 荃灣爵悅庭東爵軒
  • 九龍城德朗邨德珮樓
  • 柴灣新翠花園3座
  • 土瓜灣旭日街9號港圖灣
  • 屯門兆軒苑逸生閣
  • 大埔太和邨愛和樓
  • 大角咀港灣豪庭4座
  • 石硤尾白田邨清田樓
  • 石硤尾大坑西新邨民安樓
  • 薩莉亞意式餐廳　(荃灣德士古道36-60號荃薈1樓 F203-208 號鋪)
  • 窩心冰室 　(荃灣大窩口道15號大窩口街市地下25-27號鋪)
  • 翡翠海鲜酒家•明珠宴會廳　(旺角洗衣街251號地下)
  • 新樂園　 (將軍澳唐明街2號尚德廣 場地下 6 號鋪)
  • 樂吧 　(旺角西洋菜北街 310 號地 下 A 鋪)
  • 麥當勞 　(將軍澳尚德廣場 2 樓 216 號鋪)
  • 紅火鮮料火鍋專門店　(旺角西洋菜南街 1N 號兆 萬中心 17 樓)
  • 馬鞍山迎海‧駿岸6座
  • 國泰城職員食坊 　(赤鱲角觀景路 8 號國泰城 1 樓)
  • 翠河餐廳 　(馬鞍山利安商場 LG3 樓 306 號鋪)
  • 屯門卓爾居5座
  • 海港酒家　 (屯門卓爾廣場 3 樓 312 號 鋪)
  • 元気寿司　(屯門屯門市廣場 1 期 3 樓 3206 號鋪)
  • 麥當勞　(屯門康麗花園地下14號鋪)
  • 恆香冰室　(上環德輔道中 243-247 號 德祐大廈地下)
  • The Salted Pig　(葵涌新都會廣場 5 樓 531 及 540 號鋪)
  • 活水亭　(西灣河興民街 50 號地下)
  • 大快活　(柴灣藍灣廣場 1 樓 11 號鋪)
  • 雲壽司　(中環德己立街 17-19 號德 和大廈地鋪)
  • 檀島咖啡餅店　(灣仔軒尼詩道 176-178 號 地下及閣樓)
  • 川琦台日料理　(屯門新屯門商場2樓34-39 號鋪 川琦台日料理)
  • 黃大仙樂富邨樂翠樓
  • 船皇　(尖沙咀厚福街 7 號地鋪)
  • 星巴克咖啡　(尖沙咀加連威老道 2-6 號 愛賓商業大廈 G02 及 103 號鋪)
  • 掃管笏愛琴海岸 7 座
  • 葵涌浩景臺 4 座
  • 將軍澳都會駅城中駅 6 座
  • 牛池灣彩虹邨錦雲樓
  • 大中華飯店　(長沙灣福榮街 539 號地下)
  • 鑽石冰室　(牛池灣彩虹邨金漢樓地下 37 號鋪)
  • 至尊中日美食　(牛池灣彩虹邨金碧樓地下 12 號鋪 至尊中日美食)
  • 屯門山景邨景安樓
  • 屯門龍門居 1 座
  • 藍田滙景花園 8 座
  • 屯門良景邨良智樓
  • 屯門澤豐花園澤泰樓
  • 屯門大興邨興偉樓
  • 東華三院陳馮曼玲長者日 間護理中心

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 馬鞍山富寶花園 2 座
  • 屯門悅湖山莊 8 座
  • 藍田康逸苑康庭閣

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責任編輯：余思嵐

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