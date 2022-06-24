【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜

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政府今日（24日）公布將59處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月24日或25日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁】

曾於6月17日至6月23日期間，身處下列地點逾兩小時的人士

西灣河西灣河街8號君悅軒

將軍澳東港城7座

將軍澳將軍澳中心5座

觀塘月華街8號觀月．樺峯

元朗屏欣苑屏泰閣

香港仔漁暉苑天暉閣

上水天平路50號安盛苑

將軍澳景林邨景榆樓

北角栢景臺1座

荃灣爵悅庭東爵軒

九龍城德朗邨德珮樓

柴灣新翠花園3座

土瓜灣旭日街9號港圖灣

屯門兆軒苑逸生閣

大埔太和邨愛和樓

大角咀港灣豪庭4座

石硤尾白田邨清田樓

石硤尾大坑西新邨民安樓

薩莉亞意式餐廳 (荃灣德士古道36-60號荃薈1樓 F203-208 號鋪)

窩心冰室 (荃灣大窩口道15號大窩口街市地下25-27號鋪)

翡翠海鲜酒家•明珠宴會廳 (旺角洗衣街251號地下)

新樂園 (將軍澳唐明街2號尚德廣 場地下 6 號鋪)

樂吧 (旺角西洋菜北街 310 號地 下 A 鋪)

麥當勞 (將軍澳尚德廣場 2 樓 216 號鋪)

紅火鮮料火鍋專門店 (旺角西洋菜南街 1N 號兆 萬中心 17 樓)

馬鞍山迎海‧駿岸6座

國泰城職員食坊 (赤鱲角觀景路 8 號國泰城 1 樓)

翠河餐廳 (馬鞍山利安商場 LG3 樓 306 號鋪)

屯門卓爾居5座

海港酒家 (屯門卓爾廣場 3 樓 312 號 鋪)

元気寿司 (屯門屯門市廣場 1 期 3 樓 3206 號鋪)

麥當勞 (屯門康麗花園地下14號鋪)

恆香冰室 (上環德輔道中 243-247 號 德祐大廈地下)

The Salted Pig (葵涌新都會廣場 5 樓 531 及 540 號鋪)

活水亭 (西灣河興民街 50 號地下)

大快活 (柴灣藍灣廣場 1 樓 11 號鋪)

雲壽司 (中環德己立街 17-19 號德 和大廈地鋪)

檀島咖啡餅店 (灣仔軒尼詩道 176-178 號 地下及閣樓)

川琦台日料理 (屯門新屯門商場2樓34-39 號鋪 川琦台日料理)

黃大仙樂富邨樂翠樓

船皇 (尖沙咀厚福街 7 號地鋪)

星巴克咖啡 (尖沙咀加連威老道 2-6 號 愛賓商業大廈 G02 及 103 號鋪)

掃管笏愛琴海岸 7 座

葵涌浩景臺 4 座

將軍澳都會駅城中駅 6 座

牛池灣彩虹邨錦雲樓

大中華飯店 (長沙灣福榮街 539 號地下)

鑽石冰室 (牛池灣彩虹邨金漢樓地下 37 號鋪)

至尊中日美食 (牛池灣彩虹邨金碧樓地下 12 號鋪 至尊中日美食)

屯門山景邨景安樓

屯門龍門居 1 座

藍田滙景花園 8 座

屯門良景邨良智樓

屯門澤豐花園澤泰樓

屯門大興邨興偉樓

東華三院陳馮曼玲長者日 間護理中心

污水樣本檢測呈陽性的地點

馬鞍山富寶花園 2 座

屯門悅湖山莊 8 座

藍田康逸苑康庭閣

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責任編輯：余思嵐