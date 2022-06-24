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【封區檢測】馬鞍山富寶花園第一座圍封強檢　筲箕灣耀東邨耀貴樓發現4宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:02 2022/06/24

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「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】馬鞍山富寶花園第一座圍封強檢

馬鞍山富寶花園第一座自下午5時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上11時前接受檢測。政府目標是在明日（25日）上午約8時30分完成此行動。

【07:32】筲箕灣耀東邨耀貴樓發現4宗陽性

筲箕灣耀東邨耀貴樓約530人接受了檢測，當中共發現4宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪201戶，當中12戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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