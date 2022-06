【香港抽水王】林作誓邀陳凱琳胞弟接受DNA認親挑戰 　林母出千萬元：幾時都撐你　

以「抽水」聞名的林作眼見陳凱琳(Grace)的胞弟Derek於父親節貼出與爸爸的合照,提起Derek一直被質疑有印巴血統的傳言。他更揚言願意拿出早前在鍾培生百萬擂台上得到的100萬,向Derek發出挑戰,要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

後來,林作公開陳凱琳胞姐Joyce的私下回覆,「林作先生,100萬會唔會少咗啲?」,更決定找媽媽王莉妮「加碼」幫忙,林媽媽又的確表示以一千萬支持兒子!

林母力撐

林作於昨晚(6月23日)公開與母親的對話截圖,林母寫道:「仔我決定去碼一千萬俾你,將個DNA進行到底」、「你老母幾時都會撐你」。林作在帖文中謂:「Joyce姐,最新消息:我老母大你1000萬!今次驚未」未知Joyce會否有進一步的回應呢?

網民於留言中討論其行為,「你根本都明知人地一定唔會同你驗」、「媽媽真好」、「不如你都驗驗。咁大個人做野仲要擺個老母上枱。」、「咁先似返啲樣,抵你紅」、「人地又無應承驗,吹到1億都無用啦 呃花生」、「係比1000個先好講 得把口」、「支持林作力求真相,為遺傳學系作一大貢獻」。

陳凱琳上載全家福

與Derek一同踏入31歲生日的陳凱琳,似乎沒有被林作影響,她在個人IG上載多張全家福照片,並寫道:「We wouldn’t be who we are today if it weren’t for our beautiful, wonderful, patient, resilient, kind, silly, fun, hilarious, supportive and absolutely loving family in the world!You mean the world to us.Thank you for putting the Happy in our Birthday.」

其意思大約表示:「如果不是美麗、美妙、耐心、堅韌、善良、傻氣、趣味、惹笑、扶持和絕對充滿愛的家庭,我們就不會成為今天的我們!父母對我們來說意味著世界,謝謝你們為我們的生日帶來快樂。」

陳凱琳姊弟外貌受關注

陳凱琳胞弟Derek於父親節貼出一張與父親的合照,陳爸爸坐在Derek的大腿上咬手指扮幼童,兒子則肉緊地抱著爸爸。雖然有好友留言指二人「餅印一樣」、「好有父子相」,但仍有不少網民認為Derek與爸爸完全不像父子。

其實Grace參選香港小姐至今,她與胞弟Derek一直都被指像混血兒,父母擁有華人臉孔與血統,但兩姊弟卻像東南亞的孩子,今次合照一出再次引起熱議。

陳凱琳媽媽Connie在《舊日的足跡》為子女的外貌解畫:「Grace與Derek出生時與大家姐一樣非常白淨,但突然在14、15 歲時眼變大、臉變尖,阿仔更多了鬚根,可能我的媽媽是馬來西亞人,擁有亞裔容貌,他又喜歡戶外活動,又或是加拿大的食物有很多荷爾蒙。」故此,Grace與Derek的相貌有點似外國人。

