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【爆竊案】將軍澳3地鋪遭連環爆竊29歲男被控3罪　55歲女涉處理贓物被捕

社會 09:30 2022/06/24

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將軍澳發生連環爆竊案。(資料圖片)

警方今日（24日）表示，拘捕2人，分別涉嫌爆竊及處理贓物。

警方指，6月18日接獲3宗報案，指位於將軍澳區的3間地舖遭連環爆竊，合共損失約5萬元。

將軍澳警區刑事調查隊人員經深入調查後，6月19日在葵青區拘捕一名29歲本地男子，涉嫌爆竊，他亦涉嫌與3宗發生於東區及觀塘區的同類案件有關。該名被捕男子已被暫控3項「爆竊」罪，案件已於6月21日在觀塘裁判法院提堂。

另外，將軍澳警區刑事調查隊人員經進一步調查後，昨日（23日）在深水埗區拘捕一名55歲本地女子，涉嫌「處理贓物」。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

警方強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁十四年。亦呼籲商戶切勿將大量貴重財物存放於店鋪內，同時應加強閘門的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。

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責任編輯：余思嵐

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