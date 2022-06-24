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【澳門疫情】澳門確診個案增至149宗　全民檢測站系統一度故障

社會 09:43 2022/06/24

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澳門爆發新一波新冠肺炎疫情。(資料圖片)

澳門應變協調中心今日（24日）表示，截至今日早上8時 ，澳門合共有149名核酸陽性個案。通過流行病學調查，當局共跟進5,308人，其中密切接觸者717人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）3,283人，次密切接觸者285人，一般接觸者285人，陪同人員589人。

當局昨天指，全民核酸檢測的登記系統曾一度出現故障，經搶修後已恢復正常，

當局宣佈昨天下午起關閉全澳的戲院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、按摩院、美容院、健身室、酒吧、卡拉OK場所及髮型屋等。同時所有食肆禁止堂食，但可以繼續提供外賣。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐

 

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