【昏迷女童】醫療事故臥床兩年迎7歲生日　爸爸感激醫護為天瑜開生日會

▲ 爸爸感激醫護為天瑜開生日會。

因醫療事故而全身癱瘓臥床2年多的女童周天瑜，昨（23日）迎來7歲生日，醫護人員為天瑜開了一個小型生日會，悉心布置場地，並送上別有心思的禮物。天瑜的哥哥也親手寫了心意卡，希望能盡快跟妹妹重聚。

天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發帖更新探訪天瑜的情況，昨日是天瑜的7歲生日，爸爸感激醫護人員為天瑜開了一個小型生日會，他特別感謝醫務社工梁故娘，悉心為天瑜布置場地。

最新影片：

哥哥親撰生日卡

從影片可見，病房上有很多動物吹氣公仔，還有一個寫著「Happy Birthday」的氣球和一個紙製的3層生日蛋糕，十分有心思。天瑜亦戴著一個粉紅色皇冠，爸爸表示，天瑜精神很好，入去探望她的一小時都沒有睡覺，全程都很清醒，大讚她「叻女」。

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姑娘和社工親手摺了一樽幸運星給天瑜作生日禮物，是對她的祝福，樽蓋還有天瑜喜愛的長頸鹿。天瑜的哥哥亦軒亦寫了一張生日卡，畫上生日蛋糕，內容寫道：

新屋快裝修好了！我們兩年也沒有見面了，希望7月份可以和你一起見面。我們很思念你。明天就是你的生日，祝你生日快樂！

爸爸又表示，這兩天收到不少網民祝賀，感謝大家對天瑜的關愛。天瑜快將回家，以後每年生日和各種大小節日，希望一家人都可以齊齊整整地度過。

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醫療事故

周天瑜患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟當時4歲的天瑜在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘，天瑜術後癱瘓昏迷不醒，卧床至今25個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障。

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責任編輯︰林愛娜