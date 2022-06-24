【i.SWIM】Edan高強度運動+高蛋白飲食練身形　Jeffrey為騷肌日食十烚蛋再脫胸毛

▲ 《i.SWIM》有新劇照曝光！

MakerVille新劇《i.SWIM》將於7月11日在ViuTV首播，《i.SWIM》的劇照及花絮影片逐一曝光，率先登場的是魏浚笙（Jeffrey）和MIRROR成員呂爵安（Edan）的劇照，兩大男神一同騷肌的泳姿養眼度高，吸引不少爵屎和咖啡豆留言讚好。

《i.SWIM》找來十大男神呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱士縉（Stanley）、楊偉倫、王智德（Alton）、吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、王智騫（Martin）及黃奕晨演出，劇集充滿青春熱血的氣息。

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最新影片：

播前備課

ViuTV昨天（23日）分別分享了Jeffrey和Edan的最新劇照，以及二人的花絮影片，又跟觀眾介紹角色，來個首播前備課。帖文寫道：

【《I SWIM》首播前備課！角色簡介篇】

泳隊隊長 李馬榮（呂爵安 飾）

啟賢中學C班全能泳手，卻一直被A班勁敵黃亞樂（邱士縉 飾）所帶領的接力隊壓制，直至余浪沖（魏浚笙 飾）轉校來到，令他重拾希望。

天才泳手 余浪沖（魏浚笙 飾）

啟賢中學轉校生，擁有超強學習能力，與李馬榮（呂爵安 飾）亦師亦友，其後加入C班接力隊，與隊友並肩作戰，創造奇蹟。

帖文一出隨即吸引大量粉絲留言，有粉絲說：「最好下星期一播仲好，快D啦！」、「全能泳手李馬榮由全能偶像呂爵安飾演😍太令人期待啦！」、「煨sir真靚仔！」、「有劇追啦！」

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十大男神

改篇自原創小說的《i.SWIM》全劇10集並由馮志強執導，劇情講述兩位年青泳手展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，一直伸延到他們的人生賽道。

故事以兩位青年泳手展開一段亦師亦友、亦敵的競賽，同時也是一場天賦與努力的較量，全劇共10集。

由於劇中有不少半裸上陣的場面，所以各人都努力操練，就如Edan頻頻做運動健身增肌，同時搭配低碳水化合物加高蛋白的健康飲食，更在每天早上連續游了兩個半小時，吃完午餐再做一個半小時健身運動。Edan以高強度的運動加上健康飲食，務求變成「大隻安」努力練出完美身形。

Jeffrey則表示為劇集不停健身、每天吃十隻烚蛋和雞胸以及特意脫掉胸毛，看來劇集播出時大家可一飽眼福。

除了十大男神大晒身型外，劇集會由吳海昕及袁澧林領銜主演，再加上由陳毅燊（ANSONBEAN）、林家熙（Locker）、梁業（肥仔）、朱鑑然及羅永昌作特別演出，號召力十足。