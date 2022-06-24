【打擊罪行】粵港澳聯合拘1837人最細僅11歲　檢1億元毒品及非法貨物

▲ 三地「雷霆2022」聯合行動打擊三合會及有組織罪案。(資料圖片)

警方今日（24日）表示，截至6月17日，香港警方共拘捕1837人，檢獲毒品和涉及非法活動的貨物總值超過1億元。

警方指，由今年5月20日起進行代號「雷霆2022」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動，以情報為主導的聯合執法行動，截至6月17日，警方聯同入境事務處、海關、消防處及食物環境衞生署等政府部門，共搜查2548個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間及住宅單位等，並拘捕1837人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括傷人、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、經營非法賭場及經營賣淫場所等。

被捕人包括1221名男子及616名女子，年齡介乎11至90歲，當中73人為內地人士，119人為非華裔人士。同時亦檢獲市值約8000萬港元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等。

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責任編輯：余思嵐

