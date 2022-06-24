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【國民初戀】Chantel疑私密片段曝光　網民例3大證據指姚焯菲扮A0

娛樂 11:16 2022/06/24

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Chantel疑與男友私密片段曝光。

憑TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》彈起的15歲「國民初戀」姚焯菲（Chantel）甜美樣子，加上歌聲動人，獲不少商戶看中邀拍廣告，人氣爆燈，吸引不少粉絲支持。

近日有傳Chantel情竇初開，與一名攣毛男子Marcus Kwok拍拖超過一年以上，兩人合照曝光後，男方曾上載一張小飛象相片，並留言：「不可信任任何人。」翻看Marcus社交平台，為私人帳號，似乎暗指與Chantel拍拖證據被出賣。

【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖　「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光

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私密片段曝光

有「國民初戀」之稱的Chantel感情生活瞬間成為網民焦點，昨日（6月23日）再有網民翻出疑似她與男友拍攝的親密短片。

片中疑似Chantel穿上低胸吊帶對鏡自拍，配上「my naughty girl」字句；而另一片段疑似Chantel與男友躺在床上，兩人依偎著並手拖手，非常甜蜜。

相中配上文字「Imma hold u like this forever, I won't let you leave ok？@chantelyiu」還tag上Chantel的社交帳號，似乎為男方上載的。

眼利網民例出3大證據，確定片中人就是Chantel。

Chantel被爆有一名拍拖逾一年的男友Marcus。（Instagram圖片）

證據1：

Chantel同樣愛對鏡自拍，她曾晒出擁有同款手機殼的相片。

證據2：

相中女生胸懷大「痣」，Chantel今年出席《萬千星輝頒獎典禮2021》以一條白色tube dress亮相，清潔看到其心口有粒痣，對鏡反照位置一模一樣。

證據3：

男方tag上Chantel Instagram帳號「chantelyiu」，故有網民確定相中人就是其本人。

私密片段流出後，不少網民對Chantel表示失望，指她早有男友卻扮A0，令其「國民初戀」的清純形象幻滅：「驚訝到語無倫次」、「係真嘅話好失望，又話A0！」、「想知Chantel有幾naughty，Marcus你可唔可以話俾大家知？」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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