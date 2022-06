【國民初戀】Chantel疑私密片段曝光　網民例3大證據指姚焯菲扮A0

▲ Chantel疑與男友私密片段曝光。

憑TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》彈起的15歲「國民初戀」姚焯菲(Chantel)甜美樣子,加上歌聲動人,獲不少商戶看中邀拍廣告,人氣爆燈,吸引不少粉絲支持。

近日有傳Chantel情竇初開,與一名攣毛男子Marcus Kwok拍拖超過一年以上,兩人合照曝光後,男方曾上載一張小飛象相片,並留言:「不可信任任何人。」翻看Marcus社交平台,為私人帳號,似乎暗指與Chantel拍拖證據被出賣。

【After Class】Chantel疑與攣毛潮男拍拖 「國民初戀」姚焯菲甜蜜戀情曝光

私密片段曝光

有「國民初戀」之稱的Chantel感情生活瞬間成為網民焦點,昨日(6月23日)再有網民翻出疑似她與男友拍攝的親密短片。

片中疑似Chantel穿上低胸吊帶對鏡自拍,配上「my naughty girl」字句;而另一片段疑似Chantel與男友躺在床上,兩人依偎著並手拖手,非常甜蜜。

相中配上文字「Imma hold u like this forever, I won't let you leave ok?@chantelyiu」還tag上Chantel的社交帳號,似乎為男方上載的。

眼利網民例出3大證據,確定片中人就是Chantel。

▲ Chantel被爆有一名拍拖逾一年的男友Marcus。(Instagram圖片)

證據1:

Chantel同樣愛對鏡自拍,她曾晒出擁有同款手機殼的相片。

證據2:

相中女生胸懷大「痣」,Chantel今年出席《萬千星輝頒獎典禮2021》以一條白色tube dress亮相,清潔看到其心口有粒痣,對鏡反照位置一模一樣。

證據3:

男方tag上Chantel Instagram帳號「chantelyiu」,故有網民確定相中人就是其本人。

私密片段流出後,不少網民對Chantel表示失望,指她早有男友卻扮A0,令其「國民初戀」的清純形象幻滅:「驚訝到語無倫次」、「係真嘅話好失望,又話A0!」、「想知Chantel有幾naughty,Marcus你可唔可以話俾大家知?」

