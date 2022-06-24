【天氣酷熱】天文台料今市區最高34度　提醒市民提防中暑及曬傷

▲ 本港地區今日天氣預測 天晴酷熱。(湯致遠攝)

天文台今日（24日）表示，華南地區及南海北部受高空反氣旋影響，天氣普遍晴朗，預測今日酷熱，市區氣溫約34度，新界高一至兩度，最高紫外線指數有11，強度屬於極高，提醒市民應多補充水分，慎防中暑及曬傷。

天文台指，昨天（23日）天文台總部下午錄得最高氣溫33.8度，新界部分地區更加錄到35度或以上高溫。

天文台預測今日本港地區天晴酷熱，吹微風。展望未來一兩日大致天晴及酷熱。預料一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨。

根據9天天氣預報，明天大致天晴及酷熱。周日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。下周二至周四部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

