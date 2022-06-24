  • 30°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 11:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣酷熱】天文台料今市區最高34度　提醒市民提防中暑及曬傷

社會 10:40 2022/06/24

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

本港地區今日天氣預測 天晴酷熱。(湯致遠攝)

天文台今日（24日）表示，華南地區及南海北部受高空反氣旋影響，天氣普遍晴朗，預測今日酷熱，市區氣溫約34度，新界高一至兩度，最高紫外線指數有11，強度屬於極高，提醒市民應多補充水分，慎防中暑及曬傷。

天文台指，昨天（23日）天文台總部下午錄得最高氣溫33.8度，新界部分地區更加錄到35度或以上高溫。

天文台預測今日本港地區天晴酷熱，吹微風。展望未來一兩日大致天晴及酷熱。預料一個廣闊低壓區會在下周中後期為南海北部至呂宋海峽附近帶來驟雨。

根據9天天氣預報，明天大致天晴及酷熱。周日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。下周二至周四部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
今日 09:01
【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
【封區檢測】筲箕灣耀東邨耀貴樓約530人檢測　發現4宗陽性個案【不斷更新】
今日 09:15
【封區檢測】筲箕灣耀東邨耀貴樓約530人檢測　發現4宗陽性個案【不斷更新】
【爆竊案】將軍澳3地鋪遭連環爆竊29歲男被控3罪　55歲女涉處理贓物被捕
今日 09:30
【爆竊案】將軍澳3地鋪遭連環爆竊29歲男被控3罪　55歲女涉處理贓物被捕
【澳門疫情】澳門確診個案增至149宗　全民檢測站系統一度故障
今日 09:43
【澳門疫情】澳門確診個案增至149宗　全民檢測站系統一度故障
【打擊罪行】粵港澳聯合拘1837人最細僅11歲　檢1億元毒品及非法貨物
今日 10:09
【打擊罪行】粵港澳聯合拘1837人最細僅11歲　檢1億元毒品及非法貨物

你可能感興趣

【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
今日 09:01
【強制檢測】59處納強制檢測　星巴克咖啡、元気寿司、大快活等上榜
【封區檢測】筲箕灣耀東邨耀貴樓約530人檢測　發現4宗陽性個案【不斷更新】
今日 09:15
【封區檢測】筲箕灣耀東邨耀貴樓約530人檢測　發現4宗陽性個案【不斷更新】
【爆竊案】將軍澳3地鋪遭連環爆竊29歲男被控3罪　55歲女涉處理贓物被捕
今日 09:30
【爆竊案】將軍澳3地鋪遭連環爆竊29歲男被控3罪　55歲女涉處理贓物被捕
颱風 中暑 南中國海 新界 天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
13:40 2022/06/23
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
18:44 2022/06/23
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景
10:20 2022/06/23
【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景