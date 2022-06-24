【挽留人手】公院醫生流失率高達7.9% 　醫管局低息置業貸款料第4季接受申請

醫護流失率高企，醫管局昨日通過一系列挽留措施，包括向服務滿3年的員工，提供低息置業貸款計劃，料今年第四季接受申請；醫管局盼可令員工安心留守醫管局，而非要「綁住員工」。病人組織直指「醫生唔會買唔起樓」，對措施成效不抱期望。

工作滿3年 最多可借糧4年

醫管局去年底推出首期低息置業貸款計劃，改善固有「置業利息津貼計劃」，醫管局職員工作滿3年即可申請，最高可借4年薪金，上限為600萬元；計劃亦將收取1厘息，並設最多3厘的利息津貼，如超出便由員工自行負責，貸款期最長達20年。有關方案昨已獲醫管局大會通過。

醫管局主席范鴻齡表示，計劃將於本年第三季開始在銀行界招標，預料第四季可開放接受申請；又強調推出置業貸款並非「綁住員工」，是鼓勵有意置業的員工，安心留在醫管局工作，如員工在申請計劃後5年離職，亦不會向員工收取額外費用。

病人組織：姿態大於實效

社區組織協會幹事彭鴻昌形容，計劃是「姿態大於實效」，對於挽留人手成效則不抱太大期望：「醫生唔會話買唔起樓，只是視乎願意花多少用於置業。」立法會醫療衞生界議員林哲玄認為，計劃或可吸引未置業的年輕醫生，惟希望年輕醫生是關注病人，而非為錢留下。

另外，醫管局今年至明年將退休醫護中，有59名醫生、207名護士將於其他崗位延任，各佔將退休醫護的78%及51%；明年初亦將成立醫管局學院，提供培訓及證書資歷，以培育更多醫療專才。

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記者：黃穎津