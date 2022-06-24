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【洗菜神器】港男淘寶網購洗菜神器　7成蔬菜殘留農藥專家教洗菜貼士

食用安全 10:48 2022/06/24

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有網民分享在淘寶網購洗菜機，大讚好用。

進食蔬菜前先清洗是例行事，最近有一名男網民就分享，自己在淘寶網購了一款洗菜機，大讚好用。帖文引來網上熱烈討論，不少網民認為洗菜機功效不大。究竟清洗不同蔬菜有何技巧？TOPick就整合專家意見，歸納出正確洗菜貼士。

最新影片：

據Facebook群組「淘寶開心share」，有男網民昨日（23日）發帖並上載一段短片，顯示蔬菜在一部儀器中極速轉動，網民並寫上：「買咗部洗菜機，好似幾好」，分享自己在淘寶網購的一部洗菜機。

有網民分享網購了一款洗菜機，大讚好用。（圖片來源：Facebook群組「淘寶開心share」）

帖文一出引來網民熱烈討論，不少網民質疑洗菜機功效：「轉黎（嚟）轉去都係同一兜水，乾淨得去邊？」亦有人表示：「其實手洗無難度呀！」點擊睇更多留言：

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清洗不同蔬菜的方法

浸會大學香港有機資源中心一項檢測發現，7成蔬菜被驗出殘留不同的除害劑（屬於農藥），長期攝入除害劑，可致急性中毒，損害身體各器官。部分除害劑被人體吸入，可導致呼吸困難。有專家指出，菜心最容易惹蟲，故需要放較多農藥。

到底清洗不同蔬菜，怎樣洗才最乾淨？要用鹽水還是用清水？點擊下圖了解更多：

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【同場加映】15款最少農藥殘留的蔬果名單

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責任編輯：羅嘉欣

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