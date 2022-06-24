【激罕現身】張曼玉出席GUCCI晚會　化身DJ手舞足蹈打碟騷纖腰

名牌GUCCI在香港置地廣場旗艦店全面翻新後重新開幕，昨晚（6月23日）舉行盛大開幕典禮，郭富城、謝霆鋒、林嘉欣、麥浚龍、倪晨曦、麥浚龍、文詠珊、蔡思韵、Tyson Yoshi和盧慧敏等星級嘉賓盛裝出席晚會。

不過最驚喜是當晚會將落下帷幕之際，久未露面的影后張曼玉以特別嘉賓身分驚喜現身，她化身DJ打碟，更為晚會精心設計一份特別的歌單，讓來賓沉醉在音樂的薰陶當中。

罕有有出席公開場合的張曼玉狀態大勇，染淺啡色短髮的她穿黑色低胸小背心露纖腰，另穿黑色西裝外套，盡展型格。戴上黑色耳機的她手舞足蹈地打碟，十分投入！

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淡出電影圈

現年57歲的張曼玉自2004年主演電影《錯過又如何》（Clean），並憑此片封康城影后，可是此後她淡出影壇，只偶爾客串電影演出，比如《2046》、《全城熱戀》等而已，近年更已完全不演電影。

而她因參演《錯的多美麗》接觸獨立音樂人，並在電影原聲碟中演唱了4首歌，由此音樂成為她學的新興趣，不時與紐約、冰島、挪威等地的音樂人合作音樂創作。

▲ 《錯過又如何》

專心音樂創作

在2012年，張曼玉攜同樂隊在北京作首次公開現場演唱，唱出自己作詞、與紐約音樂人共同編曲的《Visionary Heart》。

她更在2014年5月以搖滾歌手的身份出席上海草莓音樂節，唱出多首英文歌，雖然唱功受批評，但她沒因此放棄音樂夢。

電影《戀愛中的城市》在2015年發布由張曼玉創作並演唱的主題曲《如果沒了你》，這也是她首次為電影創作主題曲。

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