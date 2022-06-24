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【兒童染疫】兒童染Omicron BA.2現兩類併發症　關日華：病死率為流感2.7倍

社會 11:16 2022/06/24

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瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

港大團隊研究發現，本港11歲以下小朋友染疫，特別是Omicron BA.2，在死亡及兒童深切治療、出現神經系統併發症比例，相比感染流感等高。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華指，兒童感染Omicron BA.2後，病死率和重症比例均較流感高。

關日華今日（24日）接受電台訪問時指，在2月25日至2月28日，有逾千宗11歲以下染疫兒童個案，大多數感染Omicron BA.2，顯示引致嚴重住院情況，發現有兩大類併發症，包括神經系統併發症及上呼吸道急性併發症，當中有1.8%、即有21名小朋友要入兒童深切治療部留醫，有兩名小朋友不幸引致腦炎死亡，兩位小朋友無接種新冠疫苗。感染Omicron比感染流感死亡率大2.7倍，而副流感有4.7倍。他補充指，研究顯示接種新冠疫苗重要性，現時3至11歲兒童接種疫苗率是75%，情況是未理想的。

他又稱，新冠肺炎多針對神經系統的併發症，所以首兩波出現神經系統副作用，如失去味覺，在第五波疫情則多出現抽筋、癲癇甚至急性壞死性腦炎，所以新冠肺炎不只影響呼吸道，更會攻擊神經中樞系統。

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記者：余思嵐

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