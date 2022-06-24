【Netflix劇集】《紙房子：韓國篇》翻拍西班牙神劇　精心布局被喻下齣《魷魚遊戲》

▲ 《紙房子：韓國篇》備受注目。

Netflix 西班牙神劇《紙房子》（Money Heist）推出5季以來，以精心設計的銀河劫案布局，吸引全球大量粉絲，而由此改編的韓國版本《紙房子：韓國篇》（ Money Heist: Korea – Joint Economic Area》將在今天（24日）上架，勢成追劇焦點，更被喻為是下一齣《魷魚遊戲》。

《紙房子：韓國篇》日前在韓國發布記者會，全劇演員亮相，包含：朴海秀（曾演《魷魚遊戲》）、劉智泰（曾演《原罪犯》）、全鐘瑞、金倫珍、金智勳、張允柱、李玹雨等。

▲ 全劇演員亮相記招。

《紙房子：韓國篇》故事是啟發自西班牙原版，故不是單純翻拍，也加入了改編元素，講南北韓統一在即，並攜手建立經濟共同體，劉智泰飾演的「教授」，聯同全鍾泰演的北韓少女「東京」，合力策劃攻入造幣廠，搶奪4兆韓元，目的是推翻有錢人建造的資本及不公平社會。

▲ 劉智泰演主角「教授」。

西班牙版本有大量精心布局，對於這幫劫匪的心理描寫也有很深入的角度，主題是向資本主義作出挑戰。

《韓國篇》跟西班牙版有不少設定分別，如劇組採用傳統面具「河回面具」，並加入許多韓國傳統文化，編劇形容若西班牙版是海鮮燉飯的話，韓版就是韓式炒飯，有不同的魅力。

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