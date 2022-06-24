【十八年後的終極告白2.0】 易服陳山聰自白殺人經過　龔嘉欣是終極Big Boss？ 【內含劇透】

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》將於今晚（6月25日）播出大結局，昨晚由Jason方志浩（陳山聰飾）易服變裝成Sophia兼自白連環殺人經過來帶領全集。

成為易服殺人狂魔的方志浩向被自己活埋的Angus姚尚謙（譚俊彥飾）指自己將身邊的人解決，認殺死Queenie（譚凱琪飾）、Joyce（趙希洛飾）、徐友齊（何啟南飾）、何大勇（曹永廉飾）及Kammy（阮兒飾），加上與Queenie一同撞死孕婦及徐友齊助手。

來到今晚播出的大結局，Jason、Angus的下場又會怎樣呢？

最新影片推介：

扮成Sophia有原因

Jason向Angus自白後，指對方其實也希望自己的太太是Queenie（譚凱琪飾），稱對方也會因此而感到興奮。Angus斥Jason因眾人因發現其變態醜事而被滅口，Angus指：「你著成咁周圍去就係變態」。

但Jason否認並謂：「我只係鍾意靚，我想好似Sophia咁，咁得人鍾意、咁靚，有錯咩？」他續指自己在18歲時看過一部名為《Sophia的美麗傳說》的電影，當中Sophia的打扮美麗，Jason也很想自己獲得讚美、吸引別人的目光，因此把自己的名字改成Sophia兼穿成女裝，從而尋找人生的真正樂趣。

Angus直指對方是變態，「你咁鍾意做女人，去做埋變性手術啦！」Jason回應：「無知！我係鍾意扮靚，鍾意著女人衫，唔係鍾意男人呀！」Jason兼指Angus也只不過是依靠女人上位的廢物。

警方最終透過大勇搜集的證據，成功將Jason逮捕歸案。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

龔嘉欣是終極Big Boss？

在大結局預告中所見，鄧卓殷飾演的曉彤似是身陷險境，譚俊彥除反過來企圖殺死Jason外，更會與龔嘉欣起爭執，嘉欣更似乎準備「告白大爆發」。根據《十八年後2.0》定理，結局篇每集均會爆出一位演員，最後一集的Solo位會否落在嘉欣身上？嘉欣又會否如某部分網民所指是終極Big Boss？

▲ （劇照）

大結局將會講到Angus獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但他需要得到沈越（龔嘉欣飾）的幫助才可完成目標。

而Jason因事急着籌錢離開，只得求助Angus，但Jason獅子開大口而令兄弟最終因利字當頭而反目成仇。沈越於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴Angus，Angus錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面。