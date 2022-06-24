  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】 易服陳山聰自白殺人經過　龔嘉欣是終極Big Boss？ 【內含劇透】

娛樂 12:40 2022/06/24

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》將於今晚（6月25日）播出大結局，昨晚由Jason方志浩（陳山聰飾）易服變裝成Sophia兼自白連環殺人經過來帶領全集。

成為易服殺人狂魔的方志浩向被自己活埋的Angus姚尚謙（譚俊彥飾）指自己將身邊的人解決，認殺死Queenie（譚凱琪飾）、Joyce（趙希洛飾）、徐友齊（何啟南飾）、何大勇（曹永廉飾）及Kammy（阮兒飾），加上與Queenie一同撞死孕婦及徐友齊助手。

來到今晚播出的大結局，Jason、Angus的下場又會怎樣呢？

最新影片推介：

扮成Sophia有原因

Jason向Angus自白後，指對方其實也希望自己的太太是Queenie（譚凱琪飾），稱對方也會因此而感到興奮。Angus斥Jason因眾人因發現其變態醜事而被滅口，Angus指：「你著成咁周圍去就係變態」。

但Jason否認並謂：「我只係鍾意靚，我想好似Sophia咁，咁得人鍾意、咁靚，有錯咩？」他續指自己在18歲時看過一部名為《Sophia的美麗傳說》的電影，當中Sophia的打扮美麗，Jason也很想自己獲得讚美、吸引別人的目光，因此把自己的名字改成Sophia兼穿成女裝，從而尋找人生的真正樂趣。

Angus直指對方是變態，「你咁鍾意做女人，去做埋變性手術啦！」Jason回應：「無知！我係鍾意扮靚，鍾意著女人衫，唔係鍾意男人呀！」Jason兼指Angus也只不過是依靠女人上位的廢物。

警方最終透過大勇搜集的證據，成功將Jason逮捕歸案。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

龔嘉欣是終極Big Boss？

在大結局預告中所見，鄧卓殷飾演的曉彤似是身陷險境，譚俊彥除反過來企圖殺死Jason外，更會與龔嘉欣起爭執，嘉欣更似乎準備「告白大爆發」。根據《十八年後2.0》定理，結局篇每集均會爆出一位演員，最後一集的Solo位會否落在嘉欣身上？嘉欣又會否如某部分網民所指是終極Big Boss？

（劇照）

大結局將會講到Angus獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但他需要得到沈越（龔嘉欣飾）的幫助才可完成目標。

而Jason因事急着籌錢離開，只得求助Angus，但Jason獅子開大口而令兄弟最終因利字當頭而反目成仇。沈越於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴Angus，Angus錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
19:29 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
【十八年後的終極告白2.0】尹詩沛4分鐘「終極告白」騷實力 Nicole曾懷疑自己演藝能力
11:48 2022/06/16
【十八年後的終極告白2.0】尹詩沛4分鐘「終極告白」騷實力 Nicole曾懷疑自己演藝能力
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛半裸瞓身演出　人妻向丈夫派帽黑絲誘惑譚俊彥　
12:45 2022/06/16
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛半裸瞓身演出　人妻向丈夫派帽黑絲誘惑譚俊彥　
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
12:03 2022/06/22
【十八年後的終極告白2.0】何啟南歷失婚學懂遷就　個性被動不好爭取樂做「奸人王」
【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女　Zoie：媽媽也要有Me Time
18:21 2022/06/22
【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女　Zoie：媽媽也要有Me Time
【十八年後的終極告白2.0】倪嘉雯神還原年青版龔嘉欣　「少女版專業戶」於《開心速遞》演近廿個角色
13:27 2022/06/21
【十八年後的終極告白2.0】倪嘉雯神還原年青版龔嘉欣　「少女版專業戶」於《開心速遞》演近廿個角色
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛透露臨終戲三大難度　Candice投入演出落力赤腳跑山
13:50 2022/06/23
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛透露臨終戲三大難度　Candice投入演出落力赤腳跑山

你可能感興趣

【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
19:29 2022/06/15
【十八年後的終極告白2.0】阮兒舊病復發無奈被指整容　擁荷蘭籍卻不想離開：好愛香港
【十八年後的終極告白2.0】尹詩沛4分鐘「終極告白」騷實力 Nicole曾懷疑自己演藝能力
11:48 2022/06/16
【十八年後的終極告白2.0】尹詩沛4分鐘「終極告白」騷實力 Nicole曾懷疑自己演藝能力
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛半裸瞓身演出　人妻向丈夫派帽黑絲誘惑譚俊彥　
12:45 2022/06/16
【十八年後的終極告白2.0】趙希洛半裸瞓身演出　人妻向丈夫派帽黑絲誘惑譚俊彥　
娛樂人物職業 陳山聰 龔嘉欣 譚俊彥 曹永廉 阮兒 鄧卓殷 譚凱琪 趙希洛 十八年後的終極告白

最高瀏覽

【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
13:40 2022/06/23
【香港小姐】陳凱琳以行動反撃林作　上載全家福證家庭融洽：絕對充滿愛
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
18:44 2022/06/23
【明星育兒】5歲張靖啜奶嘴被「公審」 張繼聰霸氣回應育兒質疑
【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景
10:20 2022/06/23
【富三代緋聞】鍾培生留日兩個月愛得甜蜜？　揭Derek新歡日籍美女設計師背景