【MIRROR成員】應邀到鄭中基節目做嘉賓自認硬頸　姜濤激到花姐食藥降血壓藥感後悔

鄭中基（Ronald）近日邀請了MIRROR成員姜濤到他的自家YouTube頻道《機動電視台》玩「真心話大冒險」的遊戲，近期電影一部接一部的姜濤趁機向前輩鄭中基請教演戲技巧，他更自爆最近因為太硬頸而與經理人花姐（黃慧君）吵架，令對方要服用降血壓藥深感後悔。

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由於Ronald與姜濤都曾經飾演毛舜筠（毛姐）的兒子，他以「同母異父」的兄弟來介紹跟姜濤的關係。隨即便開始二人的「真心話大冒險」環節，大冒險的懲罰是抽取不同語氣讀出HPV的小資訊。

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在問答環節中姜濤多次表示自己是Ronald的影迷，雖然不想用「由細睇到大」來形容，但直言早在入行前已經非常喜歡對方的電影，看到Ronald演繹他的經典角色，姜濤更表現得極為興奮，又期望有日二人能夠在電影上合作。

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姜濤被問到若果當年沒有參加《全民造星》，現在會做些甚麼，他透露入行前是讀Sport coaching，加上他很喜歡小朋友，所以會想做小學體育老師：「個時乜嘢運動都玩過，攀石、游水，全部都想考證但都考唔到。」

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與花姐嗌交

被問到自己最大的缺點，姜濤直言：「一定係硬頸，我會硬頸到完全唔聽身邊人意見，對於自己唱歌或表演，可能件事係錯嘅但我都想做落去，如果唔係我就會後悔，會成世記住我無做多件事，所以好多時候都好硬頸嘅，有時的確出到嚟個效果無咁好。」

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Ronald以歌手前輩的身份表示認同姜濤的執著：「我覺得做藝人某程度上要有份堅持。趁後生個時可以慢慢硬頸，一路從你嘅經歷就會學習到，所以硬頸其實唔係錯嘅。」而姜濤亦坦言自己在努力找平衡點。

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當問到近期最後悔的一個決定，姜濤表示近期因事跟花姐在電話中吵架，令他非常後悔：「佢真係激到好嬲，我諗呢幾年佢無諗過同我鬧交鬧得最勁，個件事我係好後悔嘅。識佢到而家最甘嘅一次，甘到我聽身邊人講話佢要食啲高血壓藥，所以我聽到呢件事之後好後悔，覺得唔應該同佢嘈。」

Ronald則安慰他，指事件已經過去，並相信花姐看到節目播出會理解他的心情。

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向演戲前輩取經

其中一題Ronald要求姜濤：「請示範如何令我成為姜糖。」姜濤謙虛地指會誠邀對方看他的MV，當Ronald問他：「你啲戲呢？」姜坦言對自己演戲沒有太大信心：「聽到啲人話我係歌手、演員，但我真係唔覺得自己係演員，因為我覺得無咁輕易可以成為一個演員。」

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接著當姜濤有機會向演戲的前輩Ronald請教，他提到最近得到了較多的演戲機會，但發現NG重來的時後，情緒很難歸零重來，Ronald以過來人經驗分享：「其實唔使歸零、重新再來，我會加減啲野，令自己覺得有新嘢、有嘢未講，每個take都可以去試唔同嘅嘢俾個導演揀。」