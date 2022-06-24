【日本通關】縱橫遊疫下首團今早出發　有團友兌100萬日圓冀「玩到盡」

▲ （黃建輝攝）

日本觀光廳6月10日起正式接侍外國觀光旅行團入境，繼前日（22日）東瀛遊首團出發後，縱橫遊今日（24日）首團亦順利起行。

一行15位旅客將遊覽日本立山黑部、上高地等地，共8天。縱橫遊合作商的管理層今早上到達機場，舉行簡單的送機儀式，而日本國家旅遊局亦有到場向旅客派發紀念品。

團友許小姐與母親及妹妹同行，她表示今次團費雖比以往貴，但價格已經包括檢疫酒店費用，所以這個價格可以接受，只是預約不到三人房比較可惜。

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同行團友袁先袁太表示這次去日本心情興奮，因為已經很久沒有去，他們說：「上一次去是19年5月，最期待的景點是立山黑部，我們更用盡之前剩的假期，希望玩的盡興。」另外他們表示日元貶值大大提升了購物的意欲，更透露兌換了接近100萬日圓和信用卡準備用盡限額，玩到盡。

一人遊的陳小姐指今次可以去日本，她感到驚喜，因為昨日才收到簽證申請成功的消息，加上行程日期和假期配合到，就想趁機會去玩，她也認為這次的景點是以往沒有去過的，表示期待。

縱橫遊常務董事袁振寧亦分享闊別兩年幾後的第一班機復飛日本的心情，他表示這是他第一次和客人一起飛日本，心情期待。他也表示這次8日團主要以欣賞自然景觀為主，但也會有購物時間。

日本國家旅遊局香港事務所長小沼英悟則表示，日本作為香港喜愛的旅遊地區是日本治安好、性價比高，加上日元貶值也大大增加其吸引力，他期待日本政府慢慢開放政策，吸引更多香港人去日本旅遊。

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實習記者：何彤茜