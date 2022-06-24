【見義勇為】視障人士拖導盲犬入茶樓遭拒　10歲童勇敢指正：導盲犬可以入

▲ 導盲犬被拒入茶樓，10歲男童立刻指正。

毛孩是人類的好朋友，而導盲犬對於視障人士而言就更加重要。有網民光顧茶樓時，就遇到視障人士攜同導盲犬入內，惟侍應和經理都表示，除非將導盲犬放入狗袋或狗車，否則恕不招待。此時卻有一名10歲左右的男童見義勇為，大聲指正：「導盲犬可以入餐廳，唔使用寵物車」。

網民在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示在茶樓與家人飲早茶時，剛好坐在近門口位置，當時有視障人士拖住一隻有「導盲犬」字樣的狗進入茶樓，茶樓職員隨即詢問：「有冇帶車或者狗袋？」視障人士則回答指，「冇。因為佢係導盲犬嚟，受過訓練唔會咬人，唔會騷擾人」。而職員仍堅持，「唔得喎，我哋呢度一係入狗袋，一係用狗車」。

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正當二人拉鋸之際，一旁「有個小朋友，應該10, 11歲左右」，大聲指正：「導盲犬可以入餐廳㗎，唔使用寵物車」。職員面對突如其來的駁斥有點猶豫，於是詢問經理。經理則前來處理，表示「你快啲入嚟，快小小食，一陣食環嚟查，我哋就大獲」。其後雖然導盲犬得以進入茶樓，但仍遭到部分食客冷言冷語，視障人士也被安排到非常靠後的座位。剛才見義勇為的小朋友見狀，則安慰道：「唔使理佢哋，隻狗狗好可愛」。

小朋友十分懂事，在場的媽媽也深感安慰，摸了兒子的臉，讚賞他「叻仔」。發文者亦感慨，媽媽的鼓勵，對於勇於指正多數人錯誤的小孩子來說，相當重要。而發文者也相當佩服小朋友的勇氣。

不少網民看過帖文後，都留言大讚小朋友及他的媽媽，「真係要比個叻小朋友」；「佢媽媽個牌係金色嘅」；「好叻仔，媽媽好有家教」；「好多時小朋友夠單純，更有正義感，媽媽鼓勵亦值得讚！」。亦有人指事件中茶樓的職員無知。

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《殘疾歧視條例》（第487章）訂明，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。《食物業規例》（第132X章）第10B條在規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外，故現時法例是容許導盲犬進入食肆範圍內（食物室除外）。

內容獲「生仔要考牌系列」授權。

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責任編輯：王明芳