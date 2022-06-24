【香港小姐2022】「女版曾比特」大起底　Astrid直髮look與苟芸慧撞樣

▲ 原來她以前是這個樣子！

TVB年度選美盛事《2022香港小姐競選》在昨日（6月23日）舉行第三輪面試，當中除不少大熱門包括麗連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧），以及海外佳麗梁超怡順利晉級外，一直甚有話題的「女版曾比特」Astrid亦入圍！

從第一至第三輪面試中，Astrid以一頭爆炸頭亮相，令人留下深刻印象，更引起網上熱議，成為今屆矚目佳麗之一，論人氣絕不比邢慧敏、林卓錡低。

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【香港小姐2022】邢慧敏林卓錡殺入第三輪面試 有佳麗驚青緊張腳震【多圖】

曾做模特兒

現年24歲的Astrid在幾輪面試中，會見傳媒及面對鏡頭時都表現淡定，原來她曾做過模特兒，更在天橋上行show，從舊相片中見當時的她不是現時的爆炸頭，而是束起頭髮，分別穿上不同的晚裝上陣，非常亮眼，與現時的她大為不同。

而且，Astrid亦非常喜歡拍照，在其社交網可見她對吊帶長裙情有獨鍾，不時穿上不同款色大擺甫士拍照，似乎她很享受當模特兒的感覺。

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獨愛曲髮的造型

另外，相信Astrid很喜歡曲髮的造型，皆因見她以前的照片中，都是電了微微的曲髮，當時樣子更為青澀的她，回眸一笑，驟眼看與苟芸慧都有幾分相似。

有如此多的拍攝經驗，相信對她而言面對鏡頭都已經駕輕就熟，絕無難度，未知她又能否打入港姐決賽呢？