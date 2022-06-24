【城市規劃】地政總署刊憲收回馬頭涌道155項私人物業　將重建作住宅用途

▲ 政府刊憲收回九龍城土地以推行市區重建項目。(資料圖片)

地政總署今日（24日）宣布，收回九龍城盛德街及馬頭涌道的土地，以推行市區重建發展項目。



署方指，該項目已納入市區重建局2020及2021年度的業務計劃。項目地盤面積約5164平方米，將重建作住宅用途，並附有零售及商業設施，以及地下附屬停車場和上落客貨設施。推行該項目將有助改善區內整體居住環境。



政府會根據《收回土地條例》（第124章）收回項目地盤範圍內合共155 項私人物業權益。收地公告張貼於該土地當日起計三個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。受影響私人土地的詳情，載於今日刊憲的公告。



合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適當情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。受影響的業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。

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責任編輯：余思嵐