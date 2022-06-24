【檢疫酒店】業界指7至8月預訂十分爆滿　有市民形容尋找房間過程相當恐慌

▲ （資料圖片）

檢疫酒店房間7、8月份「一房難求」，市場甚至有炒價出現。香港酒店業聯會經理陳媛妍表示，現時酒店7至8月預訂十分爆滿，當局正研究開放更多酒店房間應付需求，但業界需時審核相關酒店規格是否符合進行檢疫的要求，冀盡快完成並公布。

陳媛妍今日（24日）在港台節目《千禧年代》表示，7至8月是酒店黃金期，除了一如既往有大批留學生返港，今年情況更緊張，多了一批內地客因為內地的國際線短缺，取道香港檢疫後才返回內地，因此房間供應更緊張，再加上近日外遊港人增加，回港時須強制隔離，令檢疫酒店房間進一步緊張。

有傳媒報道指，有酒店曾遇到旅客持無效證明文件辦理入住手續，大部分持有人為內地人士，陳指出，由檢疫酒店計劃推行至今，偶爾會出現相關情況，可能與市民經中介公司及旅行社預訂酒店時受騙，但強調持無效證明文件的人士非全屬內地人。她補充當酒店職員遇上相關情況時，首先會報警處理，如案件涉及刑事成份亦會交由執法機關跟進，並安排有關旅客入住為數不多的後備房間。



市民陳女士指出，預訂檢疫酒店房間十分困難，身在美國的兒子因為航班延遲了起飛一至兩日，無法如期入住原本已預訂的檢疫酒店，對方指房間供應緊張，無法延遲入住，在當地的兒子及在港家人須不停聯絡航空公司及尋找房間，最終延遲了9至10日才回港，形容過程相當恐懼、恐慌。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜