【兒童染髮】吳彥祖一家三口亮相首映禮　9歲女兒挑染紅髮造型搶父母鏡

▲ 小朋友大得真快！

現年47歲的男神吳彥祖早年返回美國發展，為了女兒有更好的教育，一家三口定居美國，家庭生活一向低調的他，昨日罕有帶同老婆Lisa S.及女兒Raven出席劇集《西方極樂園》（Westworld）的首映會，吳彥祖西裝骨骨與Lisa S.亮相，而身穿晚裝的Lisa S.同樣身材Fit爆，不過最特別的是Raven，打扮新潮的她搭配挑染紅髮造型，一出場隨即成為全場焦點，拖住爸爸媽媽行紅地氈，令不少粉絲驚艷，網友都大讚Raven遺傳了父母的優良基因。

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對於兒童染髮的問題，沒有網友到吳彥祖的社交網留言質疑，反而早前靚媽梁芷珮（Christy）為女兒Kasey接受局部粉紅色Highlight染髮，就引來網民爭議，有家長網民鬧爆Christy不應帶女兒染髮，因染髮劑有化學成分，會影響健康。有人亦批評無家教，為一時之樂趣而不顧後果，更會令小朋友變飛女。後來Christy重申染髮劑是天然成份，且數星期後就甩色，好快會剪走頭髮，強調自己絕不會做出傷害女兒的事。

▲ 吳彥祖一家三口出席首映，9歲女兒挑染紅髮很搶鏡。

另外，吳彥祖一家三口雖然移居外國，不過他很注重女兒的中文水平，在幼稚園時期，特意為女兒報讀了中文學校，當時他說：「我希望她能學中文，因爲我唯一後悔自己不會中文，所以不希望她長大會後悔。」除了學中文外，馬術了得的Lisa S.亦成為了女兒的老師，教女兒騎馬和學習照顧馬匹，動靜皆宜。

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責任編輯︰王明芳