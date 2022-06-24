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【高官確診】政總染疫風險增加須警覺　曾祈殷： 確診高官或在七一前轉陰

社會 12:08 2022/06/24

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（資料圖片）

政府發言人昨日（23日）表示，政制及內地事務局局長曾國衞、行政長官辦公室主任陳國基確診，兩人核酸檢測結果為陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）表示，政府總部感染風險增加，官員須提高警覺。

曾祈殷接受電台訪問時指，政府總部爆發風險會有所提高，有相關官員在總部確診，是需要提高警覺，現時在社區確診人數增加，傳播鏈相對增多了，有機構出現個案是不出奇。確診官員每日快測陰性，而核酸是陽性，反映病毒量不高，期間有戴口罩而感染他人風險是相對低。

被問到確診官員在第六及七日轉陰性，可否出席慶祝活動。他則表示，視乎官員核酸報告及有接種足夠新冠疫苗，相信相關官員在七一前核酸可轉為陰性。補充指官員最重要在公務上減少接觸其他人及對外接觸、有「點對點」行程、減少乘搭公共交通工具等，是可以減低染疫風險。

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記者：余思嵐

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