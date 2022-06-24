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【食用安全】南昌連鎖食肆帳單驚現生猛蛆蟲　網民斥嘔心：唔敢再幫襯

食用安全 12:41 2022/06/24

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南昌連鎖食肆帳單驚現生猛蛆蟲，網民斥嘔心：唔敢再幫襯。

香港遍佈連鎖食肆，成為不少港人外出用膳方便之選。有市民近日在南昌某連鎖食肆用膳後結帳發現，帳單上爬滿蛆蟲，不少網民看後表示驚恐。

最新影片：

事主在Facebook群組「飲食黑店大全」發文，指在本月20日中午，於南昌某連鎖食肆用膳，結帳時驚見枱面帳單上有十多條生猛白色蛆蟲蠕動，畫面十分嘔心。

事主隨文發佈影片，不少網民斥該連鎖食肆質素日益變差，對其非常失望，已很少光顧。有人質疑，剛印好的帳單爲何會有爬滿一堆蟲，懷疑出單機裏有蟲。

也有網民指，可能因擺放帳單的夾板長期無人清潔而生蟲，餐廳裏難以避免會有小昆蟲，若介意就不要外食。不過，衛生問題見微知著，生蟲問題若處理不當，將危害食客健康。

幼蟲進入人體可形成「蠅蛆病」

根據衛生防護中心資料，蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病。蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

蠅蛆鑽入宿主的身體組織及其進食行為，會對宿主的身體組織造成嚴重損害，感染部位通常流出惡臭的分泌物及出現潰爛，導致器官機能失調、皮膚受損、繼發性細菌感染以至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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