【曱甴出沒】飼主驚見小強騎金魚游水感崩潰　專家教輕鬆殺滅家居蟑螂方法

▲ 網民驚見家中魚缸有小強騎著金魚游水

夏天各種各樣昆蟲出沒，成為家中不速之客，令人苦惱。近日台灣有網民發現，家中魚缸被蟑螂（曱甴）入侵，甚至騎著金魚在水中遊走，令她感到崩潰，為是否要放棄整個魚缸而掙扎。事主分享這條影片後，引發網民熱議，有人感到驚奇，亦有人覺得事情太可怕了。

最新影片推介：

該名網民在facebook群組「●【爆廢公社公開版】●」分享上述影片，稱：「蟑螂會飛不稀奇，有看過騎魚的嗎？這魚缸和魚是不是不能要了？」從影片可見，有一隻曱甴伏在金魚身上，無論金魚游去哪，牠也緊靠在其身上，並沒倒下。金魚猶如成為曱甴的坐騎，載著牠在水裡四處遊走。

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看到這個畫面，有網友為曱甴不怕水而感到訝異，有人指潛水成為曱甴的新技能。另有人認為，曱甴也有防水功能這回事，實在太可怕了。不過，亦有人認為曱甴死抓著金魚，是怕被對方吃掉。同時，也有人回應事主，認為這麼一來，整個魚缸都要棄置了。

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蟑螂帶有病原體可致嘔吐腹瀉

根據本港食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣