【甲亢危機】台灣ELLE總編輯楊茵絜36歲猝逝　甲亢可致心臟衰竭解構6大徵狀

▲ 台灣《ELLE》雜誌總編輯楊茵絜因甲狀腺風暴引發心臟衰竭病逝，終年36歲。

台灣《ELLE》雜誌總編輯楊茵絜周二（21日）凌晨，因甲狀腺風暴引發心臟衰竭病逝，終年36歲。楊茵絜的死訊被公布後，家人好友紛紛發文悼念，而ELLE Taiwan亦有在Facebook發哀悼文。中文大學內科及藥物治療系教授陳恩強曾受訪表示，甲狀腺功能亢進症（甲亢）病人未有及時就醫，可增加中風機會，甚至出現心臟衰竭情形，必須小心。

最新影片：

台灣知名作家楊渡周三早上（22日）在社交平台發文稱「心愛的女兒楊茵絜，2022年6月21日凌晨，因心臟衰竭，遠行。」，暗示女兒的死訊。而楊茵絜的弟弟亦進一步透露，姐姐楊茵絜是因為甲狀腺風暴引發心臟衰竭，在台安醫院病逝，將於萬家會館二樓甯心廳設靈堂追思。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

ELLE Taiwan亦發布悼念文，並上載了一張楊茵絜在海上划艇照片，配文表示「我們的總編輯小茵離開我們了。」同時憶述楊茵絜生前樂觀精神，向她表示謝意。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

甲狀腺風暴（Thyroid storm）是甲狀腺機能亢進症（甲亢）最嚴重的急性併發症，可致性命威脅。

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。

中文大學內科及藥物治療系教授陳恩強曾受訪表示，甲狀腺會產生荷爾蒙調節人體的新陳代謝，甲狀腺功能過盛可致甲亢，而功能過弱則會出現甲狀腺功能過低症。甲亢病人雖可服藥調節甲狀腺功能，但未有及時醫治或醫療不當，都可能會出現心臟衰竭，增加中風機會，亦會引發骨質疏鬆。

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

前中醫藥學院臨床部一級講師梁浩榮表示：

女性受家族遺傳影響較大，同時較易受情緒困擾，尤其處於生育年齡須兼顧家庭事業等導致壓力過大，更易患病。

香港糖尿病專科中心主席及行政總裁周振中醫生亦提到，假如食量沒有增加卻逐漸消瘦，或吃多了也沒有增加體重都要注意：

年輕女性尤須注意，如體重無緣無故在一個月內下跌10數磅，不要太高興，因為可能是甲亢的前兆。

甲亢患者的腸胃蠕動加快，容易肚瀉，大便次數會增多。婦女的經期受到影響，最明顯是月經少而紊亂，懷孕機會下降。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣