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【著數優惠】百老滙盛夏優惠連環狂賞　購物送adidas全新系列+人氣Sugarfina糖果

休閒消費 12:01 2022/06/24

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

百老滙推出夏日優惠連環狂賞，購買指定產品送多款精品。（百老滙提供）

夏日來臨，百老滙全新推出「生活之最！BROADWAY．新人類！」活動，與大家一同迎接盛夏。顧客凡於7月1日至11月30日期間，於百老滙購買指定型號的電子產品，即可免費換領adidas潮流運動用品或Sugarfina夢幻糖果。會員亦可於活動期間憑積分於門市/百老滙App換領禮品，數量有限，送完即止。

百老滙將與潮流運動品牌adidas合作，送出一系列舒適實用的運動單品，包括悠閒運動風的Athleisure系列，專為跑步、健身及做瑜伽的人而設；全新的Brand Love Pack系列就有背囊、斜背包及漁夫帽等，印上由3款不同顏色及不規則adidas logo拼成的圖案，潮流感十足。而HOT ITEM產品則有各款籃球、足球、便攜式充氣泵等熱門袋類，大部分更採用循環再用物料製，非常環保。

百老滙首次與糖果店Sugarfina合作。（百老滙提供）

百老滙亦首度與人氣糖果店Sugarfina合作，只要購買指定型號電子產品，即可獲夢幻感十足的Sugarfina糖果，大部分軟糖不含脂肪、人工色素及基因改造，並有適合素食者享用的Vegan系列。星級推介有香檳小熊酒香系列，帶有香檳乾爽餘韻，散發陳年香檳的芬馥香氣，且不含酒精，大人小朋友都適合。

而萬眾期待的體壇盛事2022年世界盃，將於11月盛大舉行，顧客只要於10月14日至11月30日期間到百老滙購買指定型號電子產品，即可獲贈adidas一系列世界盃主題Tee、球衣或足球。首推多款印有盲人凸字的主題Tee，凸字對應國家隊名，希望視障人士穿上後也能感受到世界盃的熾熱氣氛。

記者︰黃依情
 

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