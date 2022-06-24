【食用安全】大媽吃桃驚見蜈蚣鑽出被咬至「孖潤腸」　專家：被咬應即時清洗消毒傷口

▲ 大媽吃桃驚見蜈蚣鑽出，嘴唇被咬腫變「孖潤腸」。

踏入夏天，各種昆蟲紛紛出動。內地一名女子早前在家中吃桃時，突然感覺嘴唇刺痛，一看發現有蜈蚣從果肉中鑽出，把她的嘴唇咬成「孖潤腸」。

根據內媒報道，江蘇省一名50多歲的林姓女子早前在家中吃桃，吃了幾口不想吃了，便隨手一放，翌日她想起來，便順手拿起桃子繼續吃，未料嘴唇突然感到刺痛，她一看之下發現有一隻蜈蚣從桃核的裂口中鑽出。

林女被咬傷後，嘴唇腫脹，變成「孖潤腸」，但她最初不太為意。一夜過後，她的嘴唇愈發腫脹，更伴隨著刺痛，於是馬上到醫院求診。

醫生指，林女的右側頰黏膜被蜈蚣咬傷，下嘴唇腫脹情況嚴重，所幸經過抗敏治療後情況好轉。主診醫生估計，桃核有破損，令蜈蚣從而鑽進去；又提醒，若被蜈蚣咬傷，應用清水或肥皂水沖洗，有需要可服用抗過敏藥物，如傷口出現疼痛或腫脹加劇，應盡快求醫院。

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應即時清洗消毒傷口

香港蟲害管理學會主席陳澤森過往接受訪問時指出，蜈蚣雖有少許毒性，但亦有藥性，是中藥的一種，人類若被蜈蚣咬，可能會出現紅腫麻痺，但並非人人會有相同反應，且應不會太嚴重。

資料顯示，大多數蜈蚣體形較小，毒液類似蜂毒且量少，被咬的人會能到疼痛，但不會致命；萬一被咬，最好的處理是清洗及消毒傷口，冰敷可以減輕局部的腫脹及疼痛，幾天後疼痛消失即痊癒。

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責任編輯：羅嘉欣