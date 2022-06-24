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【日本通關】《東張西望》利穎怡隨香港首團飛日本　直擊團友抵北海道便利店掃貨

休閒消費 13:08 2022/06/24

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香港飛日本的首團已於6月22日出發。

疫情下日本封關兩年，終於今年6月10日起作有限度開關，港人可隨旅遊團出發遊日。香港前往日本的首團於6月22日出發，由東瀛遊舉辦，10名團友包括《東張西望》主持利穎怡，將會到北海道共7日，團費為2萬港元，已包當地檢測費用及7天隔離酒店。

日本機場人員歡迎

利穎怡為首天行程拍攝了短片並放上YouTube，當中記錄了由香港機場出發到東京成田，再至羽田機場轉機飛往北海道的經過。

她稱抵日後過關用了1小時左右，過關時只需填好入境表格並使用MySOS應用程式即可。抵達機場後一行人接受日本傳媒訪問，之後便乘車往羽田機場。

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【日本通關】首個香港旅行團抵達日本　一文看入境日本認可疫苗

抵步後便利店掃貨

片中可見羽田機場運作如常，店舖都開門營業，大部人也戴上口罩。

利穎怡抵日後的第一餐要在機場餐廳吃，並點了一個2,190日元的流心芝士漢堡扒。直到晚上9點30分，團友們才飛抵北海道新千歲機場，回酒店途中更特別到了日本便利店掃貨。

最新影片：

最後利穎怡於晚上11時才到達札幌市石狩的四星級酒店Chateraise Gateaux Kingdom Sapporo酒店，只入住一晚，第二天早上就離開，她提到沒有機會浸溫泉有點可惜。晚上酒店外有很多警報聲，但她不敢打開窗口查看。隨後數天亦會入住溫泉酒店，將拍攝給觀眾收看。

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入境免檢測及隔離

現時日本只開放團體觀光客入境，自由行尚未開放，港人入境日本不用接種疫苗，出發前72小時之內需提供病毒陰性證明，可免檢測及免隔離。

縱橫遊首團日本團亦於6月24日出發。（經濟日報圖片）

【日本通關】東瀛遊疫下首個日本旅行團今天出發　7天行程到訪北海道及東京

出發日本前必需親身前往日本簽證中心辦理簽證，費用為$500，需要8個工作天審批。另外亦要下載MySOS應用程式填妥表格，並將病毒陰性證明上載，以便過關。回港前旅行團會安排在日本當地進行PCR檢測，待抵港後入住檢疫酒店進行7天隔離。

記者：張頌婷

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